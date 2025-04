Re Carlo con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj: foto in diretta. Stasera il banchetto al Quirinale

Roma, 9 aprile 2025 – Le ‘vacanze’ romane di re Carlo III e della regina Camilla proseguono a ritmo serrato. Dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale, l’omaggio all’Altare della Patria e la visita al Colosseo di ieri, oggi l’appuntamento è a Villa Pamphilj per un rendez-vous con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che per l’occasione indossa un tailleur bianco. Nel pomeriggio, il sovrano britannico parlerà al Parlamento riunito a Montecitorio. La tre giorni a Roma culminerà in serata nel banchetto in onore della coppia reale ospitato dal presidente della Repubblica al Colle.

Giorgia Meloni accoglie re Carlo a Villa Pamphilj (Ansa)

Le notizie in diretta