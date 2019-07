Pinocchio, il film di Matteo Garrone

Il cast

Il trailer

© Riproduzione riservata

Il 25 dicembre uscirà nelle sale cinematografiche italiane il film 'Pinocchio', adattamento del romanzo per ragazzi di Collodi, diretto da Matteo Garrone e con un cast che annovera fra gli altri Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Il primo trailer ufficiale ci consente di dare un'occhiata a quel che ci aspetta, che sembra essere piuttosto bello.La storia è quella nota di un burattino che prende vita e scappa dal falegname che l'ha costruito, andando incontro alla sfida di diventare una persona con la testa sulle spalle. Regia e sceneggiatura sono del nostro Matteo Garrone, uno dei cineasti più importanti della scena italiana contemporanea e autore di titoli come 'Gomorra', 'Il racconto dei racconti' e 'Dogman'.Accanto al mastro Geppetto interpretato da Roberto Benigni troviamo Federico Ielapi nei panni di Pinocchio e poi Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo (il Gatto), Massimo Ceccherini (la Volpe), Alida Baldari Calabria (Fatina bambina), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Maria Pia Timo (Lumaca), Davide Marotta (Grillo parlante) e Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia).C'è anche Marcello Fonte, che interpreta Pappagallo e che per Garrone è stato protagonista di 'Dogman', vincendo il premio come migliore attore al Festival di Cannes 2018.Leggi anche: