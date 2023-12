Oroscopo 2024: giochiamo con l’oracolo delle Rune. Cosa ci aspetta segno per segno

Roma, 31 dicembre 2023 – Fine anno, tempo di oroscopi e previsioni. Bobo Otera, ricercatore di antiche tradizioni popolari, da tempo studia le Rune, celebrate nella mitologia e nelle leggende dei popoli del Nord Europa. Otera ha preparato per i lettori di Quotidiano.net un originale oracolo per il 2024, basato su questi segni millenari e legato ai segni zodiacali. “Le Rune originariamente erano parte dell’alfabeto delle antiche popolazioni nordiche – spiega -. In seguito hanno assunto presso quei popoli valenze divinatorie. Il termine Runa significa ‘sussurro, segreto’. I miti e le leggende attribuiscono la loro nascita al dio Odino, che compose le Rune per donarle al mondo”. Quindi a ciascun segno la sua Runa. Buon anno!

Bobo Otera, esperto di Rune

ARIETE: GHEBO

AMORE

Sarà l’anno dell’affinità elettiva, l’amore ne risulterà arricchito. Si potrà realizzare un matrimonio o comunque il sogno di mettere su casa. Se siete single fate affidamento su qualche nuova amicizia.

LAVORO e DENARO

Tutto quello che avete fatto, sta dando già i suoi frutti, è già di per sé accettabile. Valutate le nuove proposte senza paura, scoprirete che tutto è più semplice di come appare.

SALUTE

Attenzione alla schiena: è opportuno riprogrammare, un percorso neuro- muscolare

Stiratevi e distendetevi come un gatto.

TORO: INGUZ

AMORE

Armonia, equilibrio e fertilità, saranno le parole chiave del vostro successo. Attenti alle apparenze, prima di prendere decisioni importanti osservate il vostro partner.

Se siete già in coppia, potrete valutare una gravidanza.

LAVORO

Ci sarà una ripresa significativa, perfezionate quello che avete fatto in passato,

saranno necessari piccoli cambiamenti

SALUTE

Liberatevi dalle tensioni, cercate di creare per voi un modo di vivere più tranquillo.

GEMELLI: THORISAZ

AMORE

Non è il momento di cercare nuove esperienze, guarite la ferita che vi portate dentro

Liberatevi dal passato, e come per incanto tutto diventerà più luminoso.

Cercate di essere meno impulsivi.

LAVORO

Cercate di riflettere molto, prima di lanciarvi in qualsiasi impresa, domate l’istinto, aspettate e valutate bene. Notizie positive in tutti i sensi vi apriranno nuove prospettive.

SALUTE

Saggezza e calma, in questo periodo devono diventare le vostre parole chiave.

Regalatevi lunghe passeggiate.

CANCRO: BERKANA

AMORE

Tutto funzionerà meravigliosamente, sarete seduttivi, porterete gioia, vivrete momenti magici. Fidanzamenti, matrimoni e nascite sono alle porte

LAVORO

Nuove idee, tante possibilità, approfondite i vostri interessi con amore, siete sulla strada giusta.

SALUTE

Nessun problema particolare, controllate il nervosismo e amatevi di più

LEONE: DAGAZ

AMORE

Tutta gioia e bellezza, con la persona amata, vivrete momenti di meraviglioso abbandono.

Incontri positivi, per i single.

LAVORO

Arriverà la giusta ricompensa per il lavoro svolto in passato. Se intraprenderete nuove

Attività nel 2024 daranno soddisfazioni e guadagno.

SALUTE

Occupatevi delle parti più trascurate del vostro corpo, non vi sono problemi particolari, fatevi tante coccole.

VERGINE: HAGALAZ

AMORE

Simbolizza l’uovo cosmico, sarete alla ricerca dell’equilibrio costante con il vostro partner

Tanta energia sessuale istintiva, evitate gli eccessi e i tradimenti.

LAVORO

Accettate le sfide e non fatevi catturare dalla noia, grandi cambiamenti in arrivo.

SALUTE

Badate di più a voi stessi, lunghe passeggiate vi aiuteranno a ritrovare un grande equilibrio

interiore.

BILANCIA: SOWULO

AMORE

Lasciate trascinarvi dalle emozioni, sarà magia pura, vi sentirete colpiti da bellissime sensazioni, probabile l’incontro con l’anima gemella, vi porterete dentro un’energia fortissima.

LAVORO

Approfondite molto le proposte che vi vengono fatte, controllate la bramosia di arrivare alla meta, non fate compromessi.

SALUTE

Cercate di vivere serenamente, sarete suscettibili, createvi momenti di svago.

SCORPIONE: WUNJO

AMORE

Saranno momenti magici, vivrete un anno intenso, seduzione, gioia, bellezza. Wunjo vi ricorderà che tutto è possibile nella vita.

LAVORO

Tante possibilità, approfondite la vostra conoscenza, lavorate su quello che vi piace di più, e sarà facile ottenere un lavoro più remunerativo.

SALUTE

Nessun problema in particolare, coccolatevi con qualche massaggio.

SAGITTARIO: MANNAZ

AMORE

Per i single in arrivo un incontro tra due forti personalità che funzionano benissimo insieme. Per le unioni già consolidate armonia e comprensione reciproca.

LAVORO

È consigliabile specializzarsi nel ramo che più interessa, per sbaragliare tutti e arrivare al successo

SALUTE

Qualche disagio fisico, non sono da escludere problemi d’insonnia.

CAPRICORNO: RAIDO

AMORE

La fantasia dominerà i vostri incontri, potrete osare di più e sarete ricambiati dal vostro partner, la vita diventerà entusiasmante.

LAVORO

Sviluppate un metodo per aumentare la vostra esperienza. Non sono da escludere

spostamenti lavorativi.

SALUTE

Sono consigliati esercizi di respirazione, cercate di contenere il vostro peso.

ACQUARIO: ANSUZ

AMORE

Notizie messaggi, nuove connessioni con la persona amata, vivrete momenti di magico abbandono. Possibili nuovi incontri per i single.

LAVORO

Nuove offerte di lavoro in arrivo, valutate bene prima di accettare. la vostra attività

nel 2024 subirà un cambiamento in meglio, non sono esclusi spostamenti migliorativi.

SALUTE

Occupatevi di voi, sviluppate i vostri interessi attorno al vostro corpo, non sottovalutate il mal di gola.

PESCI: LAGUZ

AMORE

Tutto diventa più semplice, sarete pronti a vivere momenti meravigliosi, basterà un gesto

per conquistare dalla persona amata, per i single tutte le occasioni saranno favorevoli.

LAVORO

Se non siete contenti, il momento è buono per attuare cambiamenti. Sarete attratti da attività da sviluppare in acqua.

SALUTE

Una buona attività fisica vi aiuterà, nuoto, piscina.

Cercate di combattere i pensieri ossessivi.