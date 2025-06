‘Balle spaziali’: 40 anni dopo ecco il sequel del capolavoro di Mel Brooks

A sorpresa è stato confermato il sequel di ‘Spaceballs’ (titolo italiano: Balle spaziali), il cult comico fantascientifico del 1987 diretto da Mel Brooks. Non si tratta di un reboot, ma di una vera e propria continuazione, ironicamente definita “Un non-prequel, non-reboot, sequel parte due con elementi da reboot e espansione del franchise”. L’uscita al cinema è prevista nel 2027 in occasione del 40° anniversario.

Il cast… di nuovo stellare

Mel Brooks, che aveva diretto anche un altro indimenticabile capolavoro della comicità come ‘Frankenstein Junior’ tornerà nei panni dell’amato Yogurt e, a sorpresa,anche del Presidente Skroob . Rick Moranis riprenderà il ruolo di Dark Helmet, tornando sul grande schermo dopo oltre 25 anni dalla sua ultima apparizione. Bill Pullman sarà di nuovo Lone Starr (Stella solitaria). mentre Daphne Zuniga vestirà di nuovo i panni della Principessa Vespa. John Candy che interpretava ‘Barf’, ovvero ‘il canuomo’ è scomparso nel 1994. Keke Palmer interpreterà un nuovo personaggio ed è prevista anche la compara di Lewis Pullman, figlio di Bill. Il desiderio di un sequel aleggiava da anni: Moranis ne parlava già nel 2013, mentre Bill Pullman si era detto disponibile nel 2020. Dopo mille voci e ipotesi è arrivata la conferma: il progetto è in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios.

Spaceballs: la parodia spaziale che ha conquistato la galassia del cinema comico

Uscito in un’epoca in cui Star Wars era già diventato un fenomeno mondiale, Spaceballs prende di mira la saga di George Lucas ma anche altri successi come ‘Star Trek’, ‘Alien’ e ‘2001: Odissea nello spazio’. Ma chi l’ha visto lo sa bene: Spaceballs è molto più di una semplice parodia: è un omaggio brillante e sgangherato alla fantascienza, una critica al consumismo hollywoodiano e una dimostrazione del genio di Brooks. A distanza di quasi 40 anni, continua a far ridere e a ispirare nuovi fan, tanto da meritarsi un sequel ufficiale in arrivo nel 2027, lo stesso anno in cui uscirà anche un nuovo capitolo di ‘Star Wars’. Sarà all’altezza del primo capitolo? Difficile, certo. Ma con un po’ di pazienza lo scopriremo.