L’omaggio di Billie Joe Armstrong a Brian Wilson: ecco la cover inedita

Il frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha reso omaggio alla leggenda dei ‘Beach Boys’, Brian Wilson, scomparso poche ore fa. E lo ha fatto a modo suo, pubblicando una cover del celebre brano ‘I Get Around’ del 1964.

Armastrong: “una delle mie canzoni preferite di sempre”

Brian Wilson, co-fondatore, cantante e mente creativa dietro il sound dei Beach Boys, è morto all’età di 82 anni, come annunciato dalla sua famiglia mercoledì 11 giugno. In seguito alla notizia della sua scomparsa, Armstrong ha condiviso su Instagram una versione del brano iconico registrata qualche anno fa ma “mai pubblicata fino ad ora”. Nella didascalia del post, il cantante ha definito “I Get Around” come una delle sue canzoni preferite di sempre, ringraziando Wilson per la sua influenza e il suo contributo indelebile alla musica. La cover mantiene lo spirito surf rock dell’originale, ma con alcuni accenti più punk tipici dello stile di Armstrong, che riesce comunque a rispettare l’energia vibrante della versione originale. Questo tributo arriva in un momento di profondo cordoglio per il mondo della musica, che piange la perdita di un artista che ha segnato un’epoca. Wilson non è stato solo il cuore pulsante dei Beach Boys, ma anche uno dei più grandi innovatori del pop del ventesimo secolo.

Armstrong e Wilson sul palco insieme vent’anni fa

Billie Joe Armstrong e Brian Wilson avevano già condiviso il palco in passato: nel febbraio 2005, i due si esibirono insieme a Stevie Wonder, Bono, Alicia Keys, Steven Tyler, Norah Jones, Tim McGraw, Alison Krauss e Velvet Revolver in un tributo alle vittime dello tsunami nell’Oceano Indiano del 2004. In quell’occasione, interpretarono una toccante versione di “Across The Universe” dei Beatles. Con questa nuova interpretazione di “I Get Around”, il cantante dei Green Day celebra il collega, ricordando a tutti quanto la sua musica abbia saputo attraversare generazioni, influenzando artisti ben oltre i confini del pop e del rock tradizionale.