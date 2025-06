Temptation Island, Sarah e Valerio prendono il reality per una terapia di coppia

Sarah e Valerio compongono la quinta coppia di Temptation Island 2025. Una coppia che tenta di entrare nel reality show da alcune edizioni e che quindi, evidentemente, ha una gran voglia di mettersi in vetrina.

“Sono Sarah, ho 24 anni, sono fidanzata da 5 anni con Valerio e attualmente conviviamo. Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati. In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio” esordisce la ragazza. E già qui si capisce che qualcosa non quadra: da anni il fidanzato ha delle mancanze e l’unica soluzione plausibile per lei è scrivere a un programma televisivo anno dopo anno?

“Mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore - continua Sarah -. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate. Quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”. Il consiglio sarebbe, naturalmente, quello di rivolgersi a un terapista invece di tradire il fidanzato e portarlo in tv. Ma evidentemente le risposte che questa coppia cerca sono follower sui social network e visibilità.

“Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. E se lei si è iscritta al programma per capire se sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa” ribatte Valerio. Chi si somiglia si piglia, insomma.