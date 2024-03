Orca uccide squalo bianco e gli mangia il fegato, il video. “Perché è un documento unico al mondo”

Roma, 2 marzo 2024 – L’orca attacca e uccide uno squalo bianco in due minuti in Sud Africa e gli mangia il fegato. “Prima volta al mondo che è stata documentato”, ricorda Primo Micarelli, professore a contratto dell’Università di Siena e direttore del Centro Studi Squali – Istituto scientifico di Massa Marittima (Grosseto), che assieme alla Coordinatrice scientifica Francesca Romana Reinero e al suo team ha effettuato le riprese e le osservazioni da bordo della motobarca White Shark Africa, durante una spedizione, in un gruppo internazionale di ricerca. L’impresa è avvenuta nelle acque di Mosselbay, vicino alla costa. In quell’area è stata documentata da anni la presenza di Port e Starboard. L’evento è stato documentato nel luglio 2023. Abbiamo rivolto 3 domande all’esperto.

Un'orca esce dall'acqua con il fegato di uno squalo bianco: immagine eccezionale di Arianna di Bari (Centro studi squali - Istituto scientifico diretto dal professor Primo Micarelli

1. Il video è di grande impatto. Cosa dice alla scienza?

“Le orche in questo caso hanno dimostrato di avere un comportamento diverso dal solito, singolarmente attaccano lo squalo bianco riuscendo a immobilizzarlo e ad ucciderlo in due minuti. Finora questo era stato ipotizzato, questa è la prima volta che viene filmato, fotografato e documentato. L’orca si nutre del fegato e anche questo è un dettaglio fondamentale. Alcuni esponenti del governo sudafricano avevano messo in dubbio che gli squali uccisi fossero stati predati dalle orche, si parlava anche di bracconieri. Con questo articolo dimostriamo definitivamente che invece non è così”.

2. Quali conseguenze sono prevedibili?

"Il Sudafrica è uno degli otto hot spot mondiali per la conservazione dello squalo bianco. L’azione delle orche può quindi compromettere la sopravvivenza della specie in quel territorio. Le altre aree sono Mediterraneo, Sud Africa (costa orientale e occidentale), Usa, Guadalupe in Messico, Nuova Zelanda, Giappone e Cile”.

3. Come è stata possibile la scoperta?

“Eravamo arrivati per fare le nostre osservazioni abituali. All’arrivo delle due orche, ho chiesto allo skipper di togliere subito l’ancora per andare a vedere che cosa stesse accadendo. Diciamo che il mio fiuto da ricercatore mi ha aiutato. Sapevo di due orche, animali di sei metri, che dal 2017 uccidono gli squali bianchi in quell’area. Sono facilmente riconoscibili perché hanno la pinna dorsale collassata”.

Resta un mistero. Perché lo stesso giorno delle riprese, è stato trovato un altro esemplare femmina di squalo bianco morto.