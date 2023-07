Squali più aggressivi per la cocaina? Lo studio in Florida: che cosa sappiamo

Roma, 22 luglio 2023 – L’ultima sugli squali: ‘drogati’ di cocaina e quindi più aggressivi? Mentre nell’ambiente scientifico c’è chi bolla l’ipotesi come fake news, l’interrogativo è rilanciato da un gruppo di scienziati in Florida. Finora Cocaine Shark era lo scenario di un film da fantascienza, dal titolo omonimo.

I ricercatori che hanno condotto lo studio temono invece che il comportamento anomalo, a volte aggressivo, dei pescecani possa dipendere dall’ingerimento di droga gettata in mare dai narcotrafficanti al largo della costa della Florida.

Cocaine Sharks e le droghe galleggianti

‘Cocaine Sharks’ è il titolo accattivante della prossima Shark Week di Discovery in onda negli Usa ed esamina se i predatori oceanici stiano ingerendo droghe galleggianti.

Squali alla cocaina: dopo il film arriva uno studio scientifico in Florida che s'interroga sull'ipotesi

Gli scienziati marini che hanno realizzato il programma televisivo affermano che lo scopo della trasmissione va oltre l’intrattenimento, ma “fa luce su un vero problema, che tutto ciò che usiamo, tutto ciò che produciamo, tutto ciò che mettiamo nei nostri corpi, finisce nei nostri corsi d’acqua di scarico e nei corpi idrici naturali, e queste forme di vita acquatica da cui dipendiamo per sopravvivere sono quindi esposte a questo”.

"Il comportamento degli squali può essere influenzato dalla cocaina”

“Se queste balle di cocaina sono una fonte puntuale di inquinamento, è molto plausibile che il comportamento degli squali possa essere influenzato da queste sostanze chimiche. La cocaina è così solubile che appena uno di quei pacchetti si apre, la droga si disperde nell’acqua”, ha affermato la ricercatrice della Florida Tracy Fanara, ingegnere ambientale.

Che cosa hanno scoperto i ricercatori

I ricercatori hanno preso come base Florida Keys, la catena di isole al largo della punta meridionale della Florida. Gli squali hanno dimostrato comportamenti anomali. Come la specie martello che di solito sta lontana dall’uomo. Ecco invece lo squalo avvicinarsi ai subacquei.

Le balle di cocaina

La Florida è un punto di sosta per enormi quantità di droga in arrivo dal Sud America. Grandi ‘balle’ di cocaina avvolte nella plastica vengono spesso perse o gettate in mare dai trafficanti inseguiti dalle forze dell'ordine.