Otter 841, la lontra marina che ruba le tavole da surf in California. Perché lo fa? Cosa dicono gli esperti

Santa Cruz (San Francisco), 14 luglio 2023 - Otter 841: la lontra surfista. Dopo le orche che attaccano le barche tra Spagna, Portogallo e Stretto di Gibilterra, ecco la lontra che ruba le tavole ai virtuosi delle onde.

Il video della lontra surfista

Domenica 9 luglio a Santa Cruz in California, a circa 120 chilometri da San Francisco, un utente di Facebook ha immortalato la scena in un video che pare un film. Ecco la lontra impossessarsi di una tavola da surf,il ragazzo ingaggia un braccio di ferro per riprendersela. Ma l’animale non molla e anzi rilancia, cominciando a rosicchiare il costoso attrezzo. Non si vede la fine della storia ma si intuisce.

La lontra e gli attacchi ai surfisti a Santa Cruz (California)

La storia della lontra 841

Sulle tracce di Otter 841 ora ci sono gli esperti. L’ipotesi: che la lontra torni in cattività. Da lì infatti arriva. Mentre sulla spiaggia sono stati sistemati cartelli con l’avviso ai bagnanti, l’ingresso in acqua è “a proprio rischio e pericolo”, per il California Department of Fish and Wildlife si tratta di una lontra femmina di cinque anni che “mostra un comportamento insolito e preoccupante”. La mamma, Otter 723, aveva già la stessa abitudine: avvicinarsi a Kayak e barche. La stessa Otter 841 sarebbe mamma, secondo l’U.S. Fish and Wildlife Service sarebbe stata avvistata con un cucciolo nel maggio del 2022. Gli esperti avevano già segnalato problemi di interazioni con barche e surfisti. Era stata dissuasa. Ora ha ricominciato. Il Servizio Fish and Wildlife ha affermato che “a causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica”, una squadra di funzionari statali della fauna selvatica e di esperti dell’acquario di Monterey Bay “è stata dispiegata per tentare di catturarla”.

Le ragioni possibili del suo comportamento

Ma perché la lontra marina si comporta così? Gli esperti sono prudenti. Può contare senz’altro la storia ‘familiare’ ma c’è chi invita a farsi qualche domanda anche sul comportamento degli umani. E c’è un legame con i casi di orche che attaccano le barche? Materia da studiosi.