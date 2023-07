Orca in Andalusia, nuota tra i bambini a pochi metri dalla spiaggia: il video. Gli ultimi avvistamenti in Italia

Madrid, 12 luglio 2023 – Un'orca a pochi metri dalla riva. E’ successo in Spagna, e la visione improvvisa ha provocato soprattutto una grande sorpresa – oltre che timore – tra i bagnanti di una affollatissima spiaggia andalusa, La Antilla, nei pressi di Huelva.

Un video è diventato virale sui social. Ecco la pinna che emerge all'improvviso, a pochi metri dalla riva, vicinissima a bambini in gommone e bagnanti in kajak. In pochi secondi si crea un parapiglia, la gente corre, si forma una piccola folla, tra chi è preoccupato e chi non vuole perdersi lo spettacolo.

Il passaggio dell’orca

Il grande cetaceo è passato tra le persone senza creare alcun problema, poi si è allontanato prendendo il largo. Il video sta diventando virale nei social spagnoli.

Orche: come sta cambiando il loro comportamento

Gli attacchi alle barche

Stavolta è andato tutto bene, tuttavia le orche stanno diventando un problema per molte barche turistiche da diporto e soprattutto per i pescatori del Golfo di Cadice, visto che negli ultimi anni sono aumentati gli attacchi di questi animali alle imbarcazioni.

Il fenomeno tra Spagna, Portogallo e Stretto di Gibilterra è documentato fin dal 2020. A farne le spese di recente anche la regata Ocean Race.

"Orche al largo di Ancona”

“Mia moglie Elena Neri ha filmato una famiglia di orche a un miglio dalle coste di Ancona, era la mattina del 3 luglio”, racconta al telefono Alessandro Ruschioni.