Orche, continuano gli attacchi alle barche. La studiosa: ecco perché sono attratte dai timoni

Roma, 5 luglio 2023 – Il video ha fatto il giro del mondo. Si vedono le orche attaccare due imbarcazioni della regata Ocean Race, a Gibilterra. Che cosa sta succedendo? Il fenomeno non è nuovo, un anno fa gli scienziati avevano dimostrato la loro prudenza (ne parlavamo qui).

Di certo l’importanza della regata ha riacceso i riflettori sul fenomeno che i ricercatori stanno documentando in quell’area almeno dal 2020.

Cosa sta succedendo

"Possiamo pensare che abbiano preso questa abitudine ma potrebbe anche essere uno stimolo, difficile dare una spiegazione unica”, ragiona Giulia Calogero, presidente dell’associazione Menkab, che opera dal 2010 a sostegno delle attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale dedicate al Mediterraneo. Come già un anno fa, sposa la linea della prudenza. Con una premessa: “Il mare non appartiene all’uomo”.

Perché le orche sono attratte dai timoni?

"Sicuramente – prosegue – il grande passaggio di imbarcazioni a vela da quella zona facilita la possibilità di assistere a questo comportamento. Ocean race ha riacceso i riflettori perché è una regata famosa. Dal video si vede proprio che le orche cercano di prendere il timone, quella è la parte delle imbarcazioni al centro del loro interesse”.

Le orche vogliono danneggiare le imbarcazioni?

"Sarei molto prudente- è l’opinione della studiosa – a pensare all’intenzionalità delle orche a voler danneggiare le barche. Perché Il timone? Forse perché si muove in acqua. Ricordiamoci che le orche sono animali intelligentissimi, altamente evoluti, che vivono in branchi. Poi capisco, per chi fa la regata il fenomeno è più pericoloso che interessante”.