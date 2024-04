Canada, cucciola di orca torna libera nel mare: il video emozionante

Roma, 27 aprile 2024 – E’ riuscita a superare la barriera di sabbia dov’era morta la madre, incinta. Così una cucciola di orca orfana è tornata libera, dopo essere rimasta intrappolata per settimane in una laguna dell’isola di Vancouver. Ehattesaht First Nation, la tribù locale che ne ha dato notizia, sorvegliava la cucciola di orca da settimane e aveva provato di tutto, anche attirandola al largo con il cibo. Poi finalmente il lieto fine.

Cucciola di orca liberata

Il post di Ehattesaht First Nation

La cucciola di orca torna libera in mare

La tribù aveva provato di tutto, anche usando registrazioni del suono che emettono le orche – straordinarie comunicatrici – e musica di violini. Poi, alle 2:30 del mattino, ora locale, di venerdi, l’orca è riuscita a oltrepassare la barriera sabbiosa su cui era morta la madre, a nuotare sotto il ponte, lungo l’insenatura di Little Espinosa e fino quella di Esperanza.

“Le orche sono animali intelligentissimi”

Isabella Pratesi, responsabile del programma conservazione del WWF Italia, ha osservato più volte le orche in diretta, ad esempio in Norvegia. “Sono fra gli animali più intelligenti del mondo – rimarca -. Hanno una sociali8zzazione sviluppatissima e relazioni di ‘sorellanza’ uniche al mondo. Comunicano con i suoni, anche a distanza di chilometri. Anche su questo, abbiamo ancora davvero molto da imparare”.

Le orche e gli attacchi alle navi

Da anni, ad esempio al largo di Gibilterra, le orche ‘attaccano’ le imbarcazioni, mostrando una particolare predilezione per i timoni. Un fenomeno molto studiato dagli esperti, anche ancora non sono arrivati a conclusioni univoche. “Potrebbe essere una forma di fastidio per il gran traffico di imbarcazioni – ipotizza Pratesi -. Anche perché le orche sono minacciate anche dallo ‘svuotamento’ dei mari, dovuto alla pesca intensiva. Vale ad esempio per le orche che mangiano le aringhe e risentono quindi di questa competizione con l’uomo”.