Lucca Comics, un bacio alla francese: "Intimo e rivoluzionario: è il Festival"

Roberto Davide Papini

"I francesi – scriveva Jean Cocteau – sono degli italiani di cattivo umore". Una massima che nel mondo del fumetto non è così calzante, visto che per quanto riguarda il mercato hanno più occasioni di sorridere i nostri cugini d’oltralpe. Ora, però, fumettisti italiani e francesi possono ritrovare insieme il buon umore grazie alla scelta di Lucca Comics & Games (la principale manifestazione europea di settore, seconda nel mondo solo a Tokyo) di dedicare l’edizione 2025 alla creatività e alla produzione di bande dessinée (ovvero il fumetto) del Paese leader nel mercato europeo: la Francia, appunto.

Si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre l’evento, guidato dal direttore Emanuele Vietina, che anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. Francese è il tema, “The French Kiss“, il bacio alla francese ("un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme", spiegano gli organizzatori) e francese è anche l’autrice del manifesto e di una galleria di personaggi “in cerca di un bacio“: la grande illustratrice Rébecca Dautremer che avrà una mostra dedicata. Verrà allestita anche una mostra collettiva che offre una panoramica di alcuni dei grandi autori francesi: Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Baudoin (Edmond Baudoin), Gotlib (Marcel Gotlieb), Jean-Marc Reiser, Jacques Tardi, Georges Wolinski, Baru (Hervé Barulea).

Francia, ma non solo (ovviamente): il fumetto giapponese sarà rappresentato soprattutto da Tetsuo Hara, autore, tra gli altri, dei disegni di Ken il Guerriero. Il manga, serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1983 al 1988, è diventato un autentico fenomeno sociale, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Tetsuo Hara sarà presente al festival dal 30 ottobre al 2 novembre, con eventi per il pubblico, firmacopie. A lui sarà anche dedicata una prestigiosa mostra monografica, la prima al mondo a raccogliere le principali opere, con oltre 100 originali esposti all’interno della Chiesa dei Servi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 ottobre al 2 novembre.

Il grande fumetto italiano sarà rappresentato da tanti autori, da Leo Ortolani (presenta il suo libro Tapum) a Fumettibrutti, da Zerocalcare (è stata annunciata una terza serie su Netflix) sino a Milo Manara, autore amatissimo in Francia (per l’appunto) che lancerà a Lucca la sua versione dell’Odissea. Nello sterminato (come sempre) programma del festival, spicca una mostra dedicata all’Eternauta, uno dei capolavori della fantascienza e del fumetto mondiale, creato dagli argentini Hector G. Oesterheld e Francisco Solano Lopez. Come altre esposizioni questa mostra comincerà il 18 ottobre. Da citare anche i 25 anni di Geronimo Stilton, e poi l’area giochi, la musica, i cosplayer, la narrativa per ragazzi e tanta musica, con i concerti ed Elio e le Storie Tese che presentano il loro libro.

Come sempre importante lo spazio dedicato alle serie tv e delle piattaforme: Netflix celebrerà l’attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things. Appuntamento a venerdì 31 ottobre per un evento in preparazione al capitolo conclusivo della serie. Stranger Things 5, infatti, arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino (ora italiana): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l’Episodio finale il 1 gennaio 2026. Attesissimo ritorno anche per Crunchyroll che sarà a Lucca Comics & Games con un padiglione dedicato, all’interno del quale i fan potranno vivere un’esperienza coinvolgente dedicata al mondo degli anime.