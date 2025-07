Lino Guanciale: "Non solo tv e teatro: conta l’impegno sociale"

Lino Guanciale è sul set de L’invisibile, la serie ora in lavorazione sulla cattura di Matteo Messina Denaro; nel cast al suo fianco Leo Gassmann e Levante, alla regia Michele Soavi. Ma l’attore – che tornerà anche nella prossima stagione di Raiuno nei panni del Commissario Ricciardi, sei nuovi episodi tratti dai thriller di Maurizio De Giovanni – si è ritagliato del tempo per parlare di un altro ruolo che lo vedrà impegnato da ottobre. Quello di docente al Master – Creare Cinema - Dalla sceneggiatura al film, parte dell’offerta formativa di Ied Cinema, che prevede anche un corso triennale e un master biennale in scrittura, regia e produzione cinematografica.

Guanciale, come ha reagito alla chiamata dello Ied?

"Ho abbracciato di slancio la proposta. È uno dei nutrimenti essenziali per chi fa un lavoro artistico confrontarsi con nuove generazioni che quel mestiere vogliono farlo".

Il Master prevede un’interazione tra sceneggiatori, attori e registi...

"Credo gli attori siano depositari di un sapere molto importante da scambiare con sceneggiatori e registi e nella profonda utilità di costruire ponti nuovi".

Da anni si occupa di divulgazione e insegnamento. Ha un riscontro del suo lavoro?

"Sì, e mi dà speranza. Il nostro è un settore in crisi, ma anche pieno di energie vitali che, con le giovani leve, può trovare un modo per rifondarsi su presupposti nuovi".

Qual è la situazione attuale?

"Di completo blocco, con decine di migliaia di persone a casa. Da due anni si è deciso che un certo sistema per sostenere il cinema (il Tax Credit, ndr) andava cambiato, e va benissimo. Il problema, però, è stabilire regole chiare per attuare questo cambiamento. È evidente che alla governance del nostro Paese non interessa un dialogo costruttivo con il settore".

Perché?

"Vige una pregiudiziale forte che inibisce di scrivere regole efficienti. Sapevamo che, così com’era, la struttura si prestava a sprechi. Però ha dato possibilità creative a tanti produttori piccoli e indipendenti. C’è un problema di volontà politica".

Tra cinema, tv e teatro lei è molto popolare. Si interroga sul suo ruolo?

"Sempre. Se hai la fortuna di arrivare a tante persone, ti devi domandare che ne fai. Le due strade che mi sono dato sono l’impegno con l’Unhcr, di cui sono ambasciatore di buona volontà, e l’insegnamento".

Cosa significa essere ambasciatore di buona volontà oggi?

"Mi solleva molto. In un mondo così complesso, stare da una certa parte, trovarcisi ben definiti e dare un impegno di rappresentanza, restituisce un senso. Dà trasparenza allo sguardo".

Ad esempio?

"Riguardo la crisi israelo-palestinese, il punto di vista dell’Onu è chiaro. È per i due Stati, ha condannato sia le atrocità di Hamas che gli abusi dei coloni israeliani. E per Gaza ha parlato di genocidio".

La nostra politica sta tacendo da troppo?

"Onestamente sì. Capisco che farsi carico di un punto di vista è una responsabilità. Ma una chiarezza la devi restituire. Sarebbe tempo di scelte più nette".

In tv la vedremo anche ne Le libere donne, la nuova serie di Rai Fiction tratta da Le libere donne di Magliano (Mondadori) dello psichiatra Mario Tobino: lei interpreta Tobino che, durante la seconda guerra mondiale, sfida le regole repressive del manicomio femminil di Maggiano, per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Come si è svincolato dallo sguardo maschile della nostra società?

"Credo di essere uno che ha fatto il primo passo per scrollarsi da questa mentalità, sapendo di esserne intriso. Sono d’accordo con alcuni punti di vista radicali, come quello di Francesco Piccolo in uno scritto all’indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin, o di Ermal Meta".

Quali?

"Che un maschile tossico si annida in tutti noi. Bisogna mettere in discussione radicalmente il modello di virilità con cui siamo cresciuti e incamminarci verso un equilibrio di assoluta parità e uguaglianza che tolga di mezzo anche certi piccoli rifusi comportamentali di oguno”