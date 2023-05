Fake news e dipendenza dai social: le paure digitali degli italiani. E i discorsi d’odio sono la “nuova normalità”

Trieste, 26 maggio 2023 – Le fake news in rete preoccupano un italiano su tre, mentre quasi uno su quattro ha paura di sviluppare una dipendenza da social. Sono questi alcuni dei dati che emergono da un’indagine realizzata da SWG-ItalianTech per Parole O_Stili, associazione impegnata dal 2017 nel contrasto del fenomeno della violenza delle parole online e offline. Dalla ricerca, condotta in occasione della sesta edizione del Festival della Comunicazione non ostile in corso oggi e domani (26 e 27 maggio) a Trieste, viene fuori anche che il 29% degli intervistati teme il distacco dalla realtà a causa dell’uso di dispositivi tecnologici.

Un cambio netto rispetto a quelli che erano i principali timori solo sei anni fa, quando a dominare la classifica era prevalentemente il rischio di furto di dati personali (29%). Numeri oggi in calo: -18% sul timore di violazioni della privacy e -9% per il furto di dati personali. Rimane invece stabile all’11% la preoccupazione per l’odio e alla violenza in rete che, l’82% del campione (1.200 over 18), reputa la “nuova normalità” del modo di comunicare della società e sul web.

Dall’indagine emerge poi una diminuzione della fiducia nei social media come fonte di informazione sulle guerre, a partire dal conflitto in Ucraina. La televisione resta il canale principale per informarsi sulla guerra per il 59% del campione, segnando un aumento del 12% rispetto a marzo 2022. Aumenta anche il peso dei siti internet specialistici, canale di riferimento tra le fonti principali per il 19% del campione (in aumento del +6% rispetto al 2022), il passaparola (+2%) e a sorpresa arrivano gli influencer (+3%).

Nonostante il gran parlare, invece, resta ancora un argomento poco noto l’Ai o intelligenza artificiale. Addirittura sconosciuta per un italiano su 5: il 4% del campione dichiara di non averla mai sentita nominare a fronte di un 16% che, pur avendo sentito il nome, non saprebbe descrivere cosa sia. A fronte di questi dati aumenta anche il peso di chi la reputa pericolosa o addirittura da evitare assolutamente: il 29% rispetto al 23% dello scorso anno. In diminuzione quanti reputano l’intelligenza artificiale qualcosa di positivo, anche se da monitorare (- 1%).

“La normalizzazione di disinformazione e hate speech è un dato davvero preoccupante – spiega Rosy Russo, founder di Parole O_Stili –. Fotografa la profonda mancanza di fiducia che coinvolge anche le nostre vite digitali ma che parte, prima di tutto, da una sfiducia verso la politica, le istituzioni, la scuola, il mondo del lavoro. Gli stessi social non sono più ‘quelli di una volta’, non più solo uno strumento, ma sono una cultura da abitare. Per questo non possiamo rinunciare a vivere appieno le nostre vite digitali, ma risulta necessario fare una sorta di reset”. Serve insomma “accorciare, misurare ma soprattutto percorrere le distanze, non soltanto con gli altri ma anche con noi stessi per recuperare terreno e vivere in modo sostenibile le nostre vite online e offline”. E proprio ‘Distanze – effetti lontani e cose vicine’ è il titolo scelto per la sesta edizione del ‘Festival della comunicazione non ostile’, che potrà essere seguito interamente anche in streaming grazie al supporto di Eni. Tra gli ospiti le influencer Paola Turani e Valeria Angione; l’attrice Serena Codato, interprete di Gemma in ‘Mare fuori’, il comico Giovanni Vernia, l’avvocato e attivista Cathy La Torre, la top Bianca Balti, Padre Lucio Ruiz, Segretario del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e capo ufficio del servizio Internet Vaticano, il vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi.

Per il programma completo https://paroleostili.it/sesta-edizione-2023-programma