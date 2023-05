Ucraina news, apertura di Mosca: “Bene la missione di pace del Papa”

Mentre nella notte non si sono fermati i combattimenti in Ucraina. Esplosioni si sono verificate stamattina nel centro di Krasnodar, capoluogo del territorio meridionale russo omonimo. Le difese aeree della città sono entrate in azione dopo che il centro è stato attaccato da droni.

UCRAINA, REGIONE DEL DONEC'K: BAKHMUT, UNA CITTA IN FIAMME E, DISTRUTTA. L'ESERCITO UCRAINO, NON INDIETREGGIA DI UN PASSO E CONTINA LA DIFENSIVA DELLA CITTA', ORMAI AL DECLINO - FOTO(ANSA/CARLO ORLANDI)

Ma in mattinata c’è stato anche uno spiraglio (timido) di ottimismo. Mosca ha valutato positivamente l’iniziativa di Pace promossa dal Vaticano.

Intanto da Mosca, gli analisti, sottolineano come la Russia guardi con attenzione all’evolversi della situazione politica americana con Putin che tifa per Trump.