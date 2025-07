F1: The Movie, il film con Brad Pitt verso il sequel? Il regista: “C’è ancora molto da raccontare”

Roma, 1 luglio 2025 – Dopo un debutto da urlo al botteghino, ‘F1: The Movie’, il film con protagonista Brad Pitt nei panni del veterano pilota Sonny Hayes, sembra già lanciato verso un potenziale sequel. La pellicola ha incassato 144 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione a livello mondiale, una cifra che, secondo molti, basterebbe quasi a finanziare l’intera stagione di una scuderia media di Formula 1. Un inizio promettente, soprattutto considerando che il budget del film, prodotto da Apple Original Films, si aggira tra i 144 e i 198 milioni di dollari.

Un sequel? “C’è ancora molto da raccontare”

Il regista Joseph Kosinski ha confermato che la storia ha ancora molto da offrire. In un’intervista, ha lasciato intendere che le vicende di Sonny Hayes, della manager Kate e del giovane pilota Joshua non sono affatto concluse. “Il film si chiude con un finale molto aperto per tutti e tre i personaggi”, ha dichiarato Kosinski. “C’è ancora molto da dire su Apex e Sonny, ma non dipende da me decidere”. Il regista ha poi ribadito a Entertainment Weekly il suo entusiasmo per il team che ha lavorato al film: “Mi è piaciuto tantissimo creare la nostra scuderia di Formula 1. Mi piacerebbe vedere cosa succede dopo ad APXGP e a Sonny Hayes”.

Un crossover con Tom Cruise?

L’idea di un sequel si fa ancora più intrigante grazie a una provocazione dello stesso Kosinski: un crossover tra F1: The Movie e Giorni di tuono, il cult anni ’90 con Tom Cruise nei panni di Cole Trickle. “Immaginate che Sonny e Cole abbiano un passato comune, magari erano rivali…”, ha suggerito il regista in un’intervista a GQ. Un duello Pitt vs Cruise sullo sfondo delle corse automobilistiche? Un sogno per molti fan e non troppo lontano dalla realtà, visto che i due attori avevano già sfiorato una collaborazione in passato, sempre con Kosinski alla regia. Al momento, però, un seguito ufficiale di F1: The Movie non è ancora stato confermato. Tuttavia, visti gli incassi da pole position e l’interesse crescente del pubblico, è probabile che la produzione possa presto annunciare il ritorno in pista di Sonny Hayes e della sua scuderia.