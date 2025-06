Brad Pitt: “Un nuovo film con Tom Cruise? Sì, ma ad una condizione”

Brad Pitt è pronto a tornare sul grande schermo con un ambizioso film d’azione ambientato nel mondo della Formula 1, ma con una precisa condizione per una futura collaborazione con l’amico e collega Tom Cruise. Scopriamo insieme quale.

Brad Pitt: “Non ho intenzione di appendermi agli aerei

In una recente intervista rilasciata a ‘E! News’, Pitt ha ricordato i tempi di ‘Intervista col vampiro’ (1994), film in cui i due attori hanno condiviso lo schermo per la prima e unica volta. Ai tempi, racconta, i due si sfidavano amichevolmente sui go-kart dopo le riprese. Ora, dopo l’elogio ricevuto da Cruise per il nuovo progetto diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), il biondo sex symbol statunitense ha risposto con ironia: “Beh, non ho intenzione di appendermi agli aerei o fare robe del genere, quindi quando farà qualcosa di nuovo che si svolge a terra”.

Il regista di Top Gun: Maverick: “Tom ci spaventa di più

Il confronto tra i due è tornato attuale proprio grazie a Kosinski, che ha diretto entrambi gli attori in progetti separati. In un’intervista a GQ dedicata alla F1, il regista ha evidenziato le differenze nei loro approcci alle scene d’azione: "Tom spinge sempre tutto al limite, ma è estremamente capace e abile. Entrambi hanno un talento naturale per la guida, ma sì, posso dire che Tom ci spaventa un po’ di più”. Anche Graham Kelly, supervisore ai veicoli del film, ha confermato la tensione che Cruise può generare sul set: “Tom spinge davvero al massimo. E questo mi terrorizza. Ho lavorato a molti ‘Mission: Impossible’ con lui, e ogni volta è l’esperienza più stressante per chi, come me, costruisce auto e coordina le acrobazie. Brad, invece, ascolta, conosce i suoi limiti e sa quando dire: ‘No, questo non lo faccio’.”

Insieme solo una volta

Il film ‘Intervista col vampiro’ è tratto dal romanzo omonimo di Anne Rice e racconta la storia di un vampiro, Louis, che racconta la sua vita e la sua trasformazione in vampiro da parte di Lestat. È un film gotico, oscuro e drammatico, considerato un cult nel genere horror/fantasy. Nonostante entrambi abbiano alle spalle una lunga carriera costellata di successi cinematografici, al momento, questo è l’unico film in cui i due hanno condiviso il set. Secondo alcune indiscrezioni, ‘Mr. & Mrs. Smith’ film del 2005 interpretato da Brad con l’allora moglie Angelina Jolie, in fase di pre produzione era stato proposto al protagonista di Top Gun che però, per qualche motivo, rinunciò.