Quando esce ‘Top Gun 3’? Tom Cruise: “Ci stiamo lavorando”

Parola di Tom Cruise. L’attore, di recente, ha annunciato che sta lavorando a nuovi progetti cinematografici tra cui il terzo capitolo di ‘Top Gun’ e il sequel di ‘Giorni di tuono’. In un'intervista al programma australiano Today Show, il divo di Hollywood ha detto: “Stiamo pensando a tante storie diverse e ne stiamo parlando: mi ci sono voluti 35 anni per concepire Top Gun: Maverick. Stiamo lavorando a questi progetti, stiamo discutendo di Giorni di tuono e Top Gun: Maverick”.

Tom Cruise tornerà in volo per il terzo Top Gun

‘Top Gun: Maverick’, uscito nel 2022, ha riscosso un enorme successo, incassando oltre 1,4 miliardi di dollari a livello globale. Il film ha visto il ritorno di Cruise nel ruolo del pilota Pete "Maverick" Mitchell e quello di Val Kilmer (recentemente scomparso in quello di ‘Iceman’) ma ha anche introdotto nuovi personaggi subito apprezzati dal pubblico che ora attende con ansia questo ‘Top Gun 3’ anche se, ovviamente, non è ancora stata stabilita una data di uscita.

Un altro tuffo nel passato con il sequel di ‘Giorni di tuono’

Per quanto riguarda ‘Giorni di tuono’ (titolo originale: Days of thunder) si tratta di un successo del 1990 diretto da Tony Scott incentrato sul mondo delle corse automobilistiche americane. Cruise non ha nascosto la volontà di tornare nei panni di Cole Trickle che interpretava nel primo episodio: un giovane e talentuoso pilota di auto da corsa proveniente dal mondo delle corse a ruote scoperte, che entra nel circuito della Nascar con l’obiettivo di diventare campione. Dopo un inizio difficile e uno spaventoso incidente che lo lascia traumatizzato, il protagonista deve ricostruire la fiducia in sé stesso e affrontare sia i suoi rivali in pista che i suoi limiti interiori. Chissà che stavolta non sia lui ad interpretare un pilota esperto che aiuta una giovane promessa delle corse.

Mission impossible e non solo

Attualmente, l’attore è impegnato nella promozione di ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’, l'ottavo capitolo della saga, che ha riscosso un gran successo al Festival di Cannes. Ma oltre a questi progetti, ha completato le riprese di un film con il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu, noto per ‘The Revenant’. Sebbene i dettagli su questo progetto siano ancora riservati, Cruise ha descritto l'esperienza come “straordinaria”.