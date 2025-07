Veronica Peparini e Andreas Muller uniti in matrimonio: la storia d’amore che ha vinto i pregiudizi

Roma, 14 luglio 2025 – Sorridenti con in braccio le loro gemelline, posano davanti alle fotocamere nel giorno del Sì. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: lo hanno fatto civilmente, di fronte a pochi, intimi, invitati, in attesa del matrimonio in chiesa, fissato per il 29 settembre prossimo. L’ex coreografa, 54 anni, e il ballerino, 29 anni, coronano così otto anni di un amore nato negli studi televisivi di Amici di Maria de Filippi. Lei era la maestra, lui l’allievo. Ma le differenze d’età e di ruoli non hanno impedito alla scintilla di accendersi. E al legame di durare.

La relazione di Peparini e Muller ha resistito al tempo e alle malelingue, ed è sbocciata in due giovani vite. Dopo una gravidanza complicata, lo scorso marzo sono nate infatti Ginevra e Penelope, frutto di quell’amore oggi ufficializzato nelle carte del Comune. Veronica, mamma per la terza volta, dopo la nascita dei primi due figli, Daniele e Olivia, dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, appare raggiante in una mise estiva, pantalone e top scollato fucsia, in mano un mazzo di rose.

Veronica Peparini e Andreas Muller con le loro figlie gemelle nel giorno del matrimonio civile (Instagram)

A postare una foto dell’evento è Andreas in una storia su Instagram, che immortala il bacio dei neo marito e moglie. Colonna sonora la hit ‘Marry you’ di Bruno Mars, versione violino. Andreas è il motore della coppia che ha affrontato tante difficoltà, anche per le critiche di chi non ha mai capito il legame fra una ragazzo e una donna e si è permesso di giudicare. Il ballerino ha sempre messo da parte i veleni altrui, trainando Veronica anche in quest’ultima “follia”, come l'ha chiamata lui: il matrimonio.

La coppia partecipava al reality La Talpa su Canale 5, quando lui si è inginocchiando per la fatidica proposta: “Mi vuoi sposare?”. “Ma sì, certo, per tutta la vita”, gli ha risposto lei, commossa. Ora metà di quella follia è compiuta: Veronica e Andreas sono ufficialmente marito e moglie. Non resta che il sì all’altare, prima della grande festa.