Siccità estrema: impronte di dinosauri di 100 milioni di anni fa nel fiume prosciugato

Roma, 24 agosto 2022 - Siccità estrema e cambiamenti climatici, un'altra scoperta eccezionale. Questa volta sono tracce di dinosauri in Texas. La siccità ha portato alla luce le impronte in un fiume quasi completamente prosciugato. Le fotografie sono incredibili, raccontano il 'sentiero' di queste creature mastodontiche. "Uno dei più lunghi al mondo", scrivono su Facebook i volontari che stanno lavorando da giorni in questo cantiere straordinario.

Leggi anche: Federico Fanti: cacciatore di dinosauri per National Geographic. "I giganti, che emozione"

Corsa all'Artico e fusione dei ghiacciai. Lo scienziato: ecco cosa rischiamo

Dinosauro Ciro: Tac a Napoli per svelare i misteri del fossile tra i più famosi al mondo

Squali bianchi in Italia: l'ultimo avvistamento. "Vederli nuotare, che emozione"

La storia incredibile dell'Acrocanthosaurus

Le impronte lasciate per lo più appartengono ad un Acrocanthosaurus, un teropode che era alto 4,5 metri, pesava 7 tonnellate e vagava per l’area 113 milioni di anni fa, e sono emerse nelle ultime settimane quando il fiume Paluxy si è prosciugato quasi completamente nella maggior parte del Dinosaur Valley State Park a Glen Rose. A rivelarlo è stata una portavoce del Texas Parks and Wildlife Department.

Leggi anche: Squali e riscaldamento degli oceani: ecco la specie che 'cammina' sulla terraferma

"Ecco per quanto tempo saranno visibili"

Non è chiaro però per quanto tempo saranno visibili, visto che "le prossime previsioni prevedono pioggia e quindi si pensa che le tracce scoperte durante la siccità saranno seppellite di nuovo". Secondo lo US Drought Monitor, la contea di Somervell, che ospita il parco, sta soffrendo di una siccità "eccezionale".

Le tracce del Sauroposeidon

Sono state scoperte anche le impronte del Sauroposeidon, una creatura che pesava circa 48 tonnellate, da adulto.

Lotte tra dinosauri

Gli esperti ritengono che l’Acrocanthosaurus abbia predato Sauroposeidon, e per questo motivo le loro impronte sono state scoperte insieme.

Le foto dei volontari

Ecco gli amici del parco dei dinosauri che in una sequenza fotografica eccezionale sono al lavoro con scope e aspiratori per far emergere le impronte dei 'lucertoloni'. Poi, muniti di metro, misurano le tracce. Un lavoro certosino e appassionante.

Le altre scoperte

La siccità estrema e il prosciugamento dei corsi d'acqua ha portato alla luce altre scoperte oltre alle impronte di dinosauri. A Lake Mead sono stati rinvenuti resti umani e una nave risalente alla seconda guerra mondiale.