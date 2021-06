Se vivi in un appartamento cittadino un grosso cane può creare problemi, ma un cane enorme rappresenta una sfida senza precedenti: è quanto accade alla protagonista di 'Clifford il grande cane rosso', film commedia per famiglie che promette un mondo di tenerezza grazie a un cucciolo fuori scala. Il primo trailer ufficiale ci consente di scoprire cosa riserva il lungometraggio.

'Clifford il grande cane rosso', il film

La trama è ispirata ai libri per bambini scritti da Norman Bridwell e con protagonista il cane del titolo, un piccolo cucciolo che cresce a seconda dell'amore che riceve. E siccome la sua padroncina Emily, che fatica a trovare il proprio posto a casa come a scola, lo riempie di affetto, ecco che il cucciolo rimane tale in termini di maturità, ma da un giorno all'altro diventa enorme. Un fatto che porta scompiglio nella vita di tutti quelli che lo incontrano, ma che, ci informa la sinossi ufficiale, attira anche "le attenzioni di una azienda specializzata in ingegneria genetica che intende ingrandire gli animali. Così Emily e suo zio Casey si ritrovano ad affrontare le forze dell'avidità mentre fuggono per le strade di New York City".



La sceneggiatura di 'Clifford il grande cane rosso' è stata scritta a sei mani da Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway, i primi due autori di film come 'Baywatch', 'Le spie' e 'Norbit', il terzo firma dietro 'Pupazzi alla riscossa', 'Playmobil The Movie' e 'Vampire vs. the Bronx'. Dal canto suo il regista Walt Becker ha portato in dote l'esperienza maturata dirigendo commedie come 'Svalvolati on the road', 'Daddy Sitter' e 'Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare'. Quest'ultimo, in particolare, è risultato particolarmente utile per amalgamare l'azione di personaggi in carne e ossa con quella del grosso cane animato in digitale.



Curiosità: 'Clifford il grande cane rosso' non è il primo adattamento dai libri di Norman Bridwell. Era già uscito un film nel 2004, prodotto da Warner Bros., che fungeva da chiusura per la serie televisiva andata in onda nel 2000. Il nuovo 'Clifford' è invece prodotto da Paramount Pictures ed è autonomo rispetto ai titoli appena citati: esce nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 settembre. La data italiana è ancora da stabilire ufficialmente.

Il trailer doppiato in italiano

Per completezza, ecco il trailer in lingua originale





