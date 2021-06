Nonostante la pandemia di Coronavirus abbia imposto uno stop alle riprese, Skydance Television e Apple TV+ hanno sempre sperato di potere pubblicare durante il 2021 'Foundation', adattamento della saga fantascientifica di Isaac Asimov. Ora, grazie a un teaser trailer fresco di messa online, scopriamo che le intenzioni sono diventate realtà: la serie TV uscirà in streaming il 24 settembre 2021. Le immagini confermano anche che potremmo essere di fronte a un titolo di tutto rispetto, capace di onorare l'eredità letteraria dei romanzi di Asimov, che rappresentano una pietra miliare della fantascienza.

Foundation, i libri e la serie TV

Se volessimo riassumere in poche righe una trama che abbraccia sette libri e centinaia di anni, dovremmo limitarci a dire che la premessa narrativa fondamentale ruota attorno alla psicostoria (o psicostoriografia, a seconda delle traduzioni), una scienza in grado di prevedere statisticamente l'evoluzione della società umana. Il fondatore di questa disciplina, il matematico Hari Seldon, giunge alla conclusione che la caduta dell'impero galattico avverrà entro cinque secoli e che sarà seguita da un lungo periodo di caos prima della nascita di un nuovo ordine cosmico. Allo scopo di ridurre gli anni della barbarie (dai trentamila ipotizzati a soli mille), Seldon raduna un gruppo di scienziati ai quali affida il compito di utilizzare la psicostoria per indirizzare nel modo migliore l'evoluzione del futuro.



A partire da questo spunto, e dalle pagine che lo sviluppano, David S. Goyer e Josh Friedman hanno assunto i ruoli di creatori, produttori esecutivi e showrunner della serie TV. Parliamo di professionisti dal curriculum piuttosto solido: Goyer ha scritto film come 'Dark City e i primi due capitoli della trilogia del 'Cavaliere Oscuro' diretta da Christopher Nolan, mentre Friedman ha portato in dote l'esperienza maturata con le serie TV 'Snowpiercer', 'Emerald City' e con i film 'La guerra dei mondi' e 'Terminator - Destino oscuro'.



La prima stagione di 'Foundation' sarà composta da dieci episodi. Nel cast spiccano Lee Pace, interprete dell'imperatore della galassia, e Jared Harris, che presta il volto a Hari Seldon. Accanto a loro Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton.

Il nuovo teaser trailer in lingua inglese