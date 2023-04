Barbie il film, il nuovo trailer: trama, personaggi e cast

“Lei può essere tutto ciò che vuole. Lui è solo Ken”. È arrivato il nuovo trailer di Barbie, il film che trasforma in carne ed ossa la mitica bambola bionda ‘tutta gambe’. E lo fa con ironia, prendendo in giro la bionda sexy con poco cervello, come da manuale, e con un Ken muscoloso che non si separa mai dai suoi rollerblade gialli e fucsia. Il film di Greta Gerwig promette bene, almeno stando a quanto si vede nel teaser trailer. È la prima volta che appaiono i volti dei protagonisti del film, finora tenuto nel più stretto riserbo. L’iconica Barbie – che non appoggia mai i talloni a terra, come nella versione di plastica, nemmeno quando cammina scalza sulla spiaggia – è interpretata da Margot Robbie. Il fidanzato belloccio e ‘tartarugato’ Ken ha il volto di Ryan Gosling. Ma nel film non ci sarà un’unica e inimitabile Barbie. Come in un ‘meteverso’ – l’universo parallelo che quest'anno ha fatto impazzire tutti agli Oscar – Barbieland sarà popolata di tante versioni clonate di Barbie e Ken. Il primo trailer è diventato subito virale. "Non posso dire quanto fossimo mortificati", ha detto Margot Robbie. “Sembra che stessimo ridendo e divertendoci, ma è stato il momento più umiliante della mia vita”.

La trama

Anche sei i dettagli della trama sono ancora top secret, qualche indiscrezione sulla storia già c’è. La storia è ambientata in un mondo immaginario stravagante e sopra le righe, popolato di tante Barbie e qualche Ken. Non marcheranno i cattivi con la guerra dei Ken. La coppia di fidanzatini d’America – diventati virali con il primo trailer del film – si incontra nell’universo patinato, si innamora e si mette in viaggio verso il Mondo Reale con un look ‘total pink’ innocente. “Hai portato i rollerblade?”, dice la Barbie di Margot Robbie, con espressione drammatica, quasi a prepararsi a un viaggio di iniziazione verso il reale. “Non esco mai senza, letteralmente”, risponde serafico i Ryan Gosling in versione Ken, rassicurante e pop. La storia è stata scritta da un’altra coppia creativa: Greta Gerwig, regista di ‘Piccole Donne’ (2019) e ‘Lady Bird’ (2017) e Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio). Il debutto nelle sale italiane è previsto per il 20 luglio 2023.

Il cast

Tra le tante ‘bambole’ bionde in versione umana che popolano il mondo di Barbie, ci saranno Issa Rae (Insicure), America Ferrera (Ugly Betty), Nicola Coughlan (Bridgerton), Kate McKinnon, Emma Mackey (Sex Education) e Hari Nef (Gittel). Tante sono le Barbie, come tanti sono i Ken che popolano la terra fantastica post Mattel. Ken avrà diversi volti: da Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) a Michael Cera (Suxbad), Kingsley Ben-Adirn (The Oa, Secret Invasion) e Ncuti Gatwa (Sex Education). Ogni attrice interpreta una diversa versione della bambola: la Barbie di Issa Rae è il presidente, la Barbie di Dupa Lip'a è una sirena, la Barbie di Nicola Coughlan è un diplomatico. Mentre tutti gli attori di Ken stanno semplicemente interpretando Ken. Personaggi a sorpresa. Nel cast ci saranno anche Will Ferrell – che interpreterà Connor Swindells, il Ceo di Mattel – e la popstar Dua Lipa in versione sirena con tanto di coda e parrucca turchina.