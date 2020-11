La pandemia di Coronavirus fa ancora paura, ma almeno possiamo distrarci con una commedia romantica nuova di zecca: si intitola 'Christmas Drop: operazione regali' ed esce in streaming su Netflix giovedì 5 novembre, con protagonisti Kat Graham, Alexander Ludwig e Virginia Madsen. Il film si ispira a una vera iniziativa umanitaria, condotta dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti e volta a paracadutare regali e beni di prima necessità sulle isole della Micronesia.

'Christmas Drop: operazione regali', tutto sul film

La trama racconta di una giovane donna di nome Erica, seria e operosa, che lavora alle dipendenze di una deputata del Congresso degli Stati Uniti. Quest'ultima le affida un compito e poco importa che ciò la costringa a trascorrere le vacanze di Natale lontano dalla famiglia: dovrà recarsi presso una base dell'aeronautica militare situata ai Tropici e trovare valide ragioni per ridurle i fondi statali, magari anche chiuderla per sempre. Qui incontra un pilota affascinante ma pieno di sé, incaricato di farle da guida. Inizialmente i due si punzecchiano con reciproca antipatia, presto però Cupido ci mette lo zampino, mentre Erica comprende il valore profondo della missione umanitaria portata avanti in loco.

La missione in questione esiste realmente sin dal 1952: iniziata come occasione di addestramento, è proseguita nei decenni con caratteristiche sempre più benefiche. Consiste infatti nell'utilizzare la base militare dell'isola di Guam, in Micronesia, per paracadutare giocattoli, medicinali, attrezzature e materie prime su numerose isole dell'arcipelago, che spesso restano a lungo isolate dal mondo.

A partire da questo spunto narrativo, la sceneggiatura di 'Christmas Drop: operazione regali' è stata scritta da Gregg Rossen e Brian Sawyer, entrambi con un corposo curriculum televisivo e un buon numero di commedie alle spalle. La regia è stata invece firmata da Martin Wood, che si è fatto un nome dirigendo episodi delle serie TV 'Stargate SG-1' e Stargate Atlantis' e che ha vinto alcuni premi grazie al telefilm 'Sanctuary'.

Nel cast spiccano la protagonista Erica, interpretata da Kat Graham ('The Vampire Diaries'), l'aitante pilota con il volto di Alexander Ludwig ('Vikings') e l'eletta al congresso portata su schermo da Virginia Madsen (candidata all'Oscar per il film 'Sideways').

Il trailer sottotitolato in italiano

Come guardare il film

'Christmas Drop: operazione regali' dura poco più di novanta minuti e Netflix considera che possa essere guardato da spettatori di tutte le età. Alle abbonate e agli abbonati basta solo attendere il 5 novembre, giorno dell'inserimento nel catalogo dei contenuti in streaming, e prepararsi a ricevere una corposa dose di ottimismo e buoni sentimenti.



