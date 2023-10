Christian di Danimarca, un moderno principe azzurro

Roma, 31 ottobre 2023 – Uno dei principi contemporanei su cui sono puntati i riflettori è Christian di Danimarca, il figlio maggiore dei principi Frederik e Mary e nipote della regina Margrethe e secondo in linea di successione al trono.

Il futuro delle monarchie europee

Di recente Christian ha festeggiato 18 anni. Per l’occasione si è tenuto un importante evento presso il castello di Christiansborg. L'obiettivo era anche quello di riunire i giovani eredi delle monarchie dell'Europa centrale e settentrionale. Tra le invitate, infatti, c’erano anche Ingrid di Norvegia, Victoria di Svezia con il marito, Daniel Westling, e la loro primogenita Estelle. Erano presenti anche Elisabeth del Belgio e Amalia d’Olanda. Durante la cena, Christian ha tenuto il suo primo discorso ufficiale in cui ha espresso la sua gratitudine verso sua nonna-regina e suo padre, l’erede Fredrik. Il principe ha inoltre dichiarato che non può promettere perfezione, ma dedizione. E si è rivolto anche ai suoi coetanei, dicendo che sa bene che su molti di loro ci sono tante aspettative che diventano delle pressioni. Christian ritiene che ci si possa allenare sodo e puntare a vincere, ma chiunque vale più delle sue sconfitte o delle sue vittorie, su qualsiasi campo da gioco.

Ricongiungimenti

Per la famiglia reale danese il diciottesimo compleanno di Christian ha rappresentato un’occasione di ricongiungimento. Ai festeggiamenti, infatti, ha partecipato anche Joachim, il secondogenito della regina Margrethe, tornato dagli Stati Uniti per prendere parte all’evento. Joachim si era allontanato dalla corte danese, insieme alla sua famiglia, in seguito a uno scandalo. Ufficialmente per motivi economici e istituzionali, alla fine del 2022, Margrethe aveva tolto i titoli di Altezza Reale ai quattro figli di Joachim, Nikolai e Felix, avuti con la prima moglie, Alexandra, Countess of Frederiksborg, e Henrik e Athena (10), nati dalle seconde nozze con Marie Cavallier, sua attuale consorte. In realtà erano circolate voci secondo cui Joachim avrebbe avuto una cotta per la cognata Mary. La regina, dunque, sarebbe corsa ai ripari cercando di creare distanza. Qualunque siano le ragioni, Joachim e la sua famiglia non avevano preso bene le decisioni della sovrana e si erano trasferiti Oltreoceano.

Pronto a giurare

Il nome completo del rampollo danese è Christian Valdemar Henri John. Oltre al titolo di principe di Danimarca, Christian ha anche quello di conte di Monpezat. È nato il 15 ottobre 2005 presso il Rigshospitalet di Copenaghen ed è stato battezzato nella Cappella del Palazzo Christiansborg il 21 gennaio 2006. Christian è il maggiore dei figli di Frederik e di Mary, che dopo di lui hanno avuto Isabella e i gemelli Vincent e Josephine. Come risulta dal sito ufficiale della casa reale norvegese, Christian vive con la sua famiglia presso il Palazzo di Amalienborg a Copenaghen e nella Canchellery House a Fredensborg. Il principe danese, attualmente, sta studiando per prepararsi al suo futuro ruolo a corte. A metà novembre Christian giurerà fedeltà alla Costituzione del suo Paese.

