‘The Crown 6’, William è indignato per il fantasma di Lady Diana

La sesta e ultima stagione di ‘The Crown’ debutterà presto su Netflix. Il 16 novembre uscirà la prima parte, mentre la seconda è attesa dal 14 dicembre. Ma già dalle prime indiscrezioni la serie sta facendo discutere. E starebbe creando nuovi grattacapi anche ai Windsor, a iniziare dal principe William, l’erede al trono.

Il fantasma di Diana

L’arco narrativo di ‘The Crown 6’ dovrebbe svolgersi tra il 1997 e il 2005, un periodo compreso tra la morte di Lady Diana, prima moglie dell’attuale re Carlo III e madre dei principi William e Harry, e le seconde nozze di Charles con Camilla, oggi regina consorte. In base a quanto è stato riportato dal giornale ‘Daily Mail’, ci sarà una scena in cui lo spettro di Diana (Elizabeth Debicki) appare a Carlo (Dominic West). Il fantasma della principessa dovrebbe far visita all’ex marito, dal quale la Spencer si era separata nel 1992, per poi divorziare nel 1996, rivolgendogli delle parole che danno da pensare: “Lo sai, ti ho amato profondamente. Ma anche con dolore. Ora è tutto finito. Adesso che non ci sono più, sarà più facile per tutti…”.

Non solo. Sempre in questi nuovi episodi di ‘The Crown’, il fantasma di Diana dovrebbe comparire anche di fronte alla regina Elisabetta (l’attrice che le presta il volto è Imelda Staunton). L’ex nuora dovrebbe dire all’ex suocera: “Deve essere terribile. Da sempre ci hai insegnato cosa significhi essere britannica. Forse è ora che tu impari qualcosa…”. Vedremo poi nelle nuove scene se vengono pronunciate queste battute e il contesto in cui ciò avviene.

Lo shock di William

Un amico anonimo del principe Carlo e della regina Camilla ha dichiarato che la coppia non si preoccupa delle voci su un possibile fantasma della principessa. Secondo l'amico, Carlo e Camilla non sarebbero affatto interessati a questi escamotage narrativi. La fonte ha anche aggiunto che crede che la serie abbia perso la credibilità che aveva all’inizio, nelle prime stagioni.

Chi invece sembra sia turbato da queste novità di ‘The Crown’ sarebbe il principe William, comprensibilmente a disagio per la rappresentazione della compianta madre, oltre a tutte le ricostruzioni mediatiche – alcune, davvero molto romanzate – a cui l’erede ha assistito in questi anni. Un amico intimo di William, a sua volta rimasto anonimo, ha dichiarato al ‘Daily Beast’: “È incredibilmente offensivo che Netflix continui a sfruttare sua madre in modo così spregevole. William non guarderà la serie e ne sarà disgustato”.

La replica

Secondo il giornale ‘Independent’, un portavoce del servizio di streaming Netflix ha ritenuto che l’invenzione narrativa in questione non possa essere causa di turbamento per gli spettatori. Il rappresentante della piattaforma ha spiegato che le conversazioni immaginarie rappresentano un cauto tentativo di provare a dare voce alle emozioni di chi è stato colpito direttamente da una tragedia così devastante come quella che ha vissuto la famiglia reale alla morte di Diana. La Spencer – è stato ribadito – dovrebbe apparire in due scene diverse, in cui il principe Carlo e la regina riflettono separatamente sul loro rapporto con la principessa defunta.