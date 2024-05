Eurovision 2024: dove vederlo in tv. Guida alla seconda semifinale

Tutto pronto a Malmo, in Svezia, per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. Questa sera, giovedì 9 maggio, Angelina Mango si esibirà per la prima volta con la sua “La noia”, in gara ci sono 37 Paesi in gara. La terza e ultima serata, quella della finalissima, chiuderà la kermesse la sera di sabato 11 maggio. Ecco una guida per seguire il programma in tv e non perdersi nemmeno una esibizione.

Angelina Mango sul palco dell'Eurovision 2024 a Malmo, Svezia

La diretta della serata è trasmessa dai Rai 2 dalle ore 21, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che condurranno anche l’anteprima alle ore 20.15. Tutto sarà disponibile anche in diretta streaming su app e sito di Rai Play. A raccontare l’Eurovision per Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e TivùSat) saranno, invece, Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Rai Pubblica Utilità sottotitolerà e audiodescriverà la diretta, disponibile anche in streaming su RaiPlay e diffusa in tutto il mondo. Con 1 milione 912mila telespettatori, pari al 9,4% di share, la prima semifinale del 7 maggio ha fatto registrare il secondo ascolto più alto della serata tra le nove reti generaliste.

Chi canterà sul palco e quando, la scaletta è stata diffusa direttamente dai canali social del song contest. Di seguito il programma della seconda semifinale di questa sera, giovedì 9 maggio, con la Nazione, il nome dell’artista in gara, il titolo della canzone:

Malta: Sarah Bonnici, “Loop”

Albania: Besa, “Titan”

Grecia: Marina Satti, “Zari”

Svizzera: Nemo, “The Code”

Repubblica Ceca: Aiko, “Pedestal”

Francia: Slimane, “Mon amour”

Austria: Kaleen, “We Will Rave”

Danimarca: Saba, “Sand”

Armenia: Ladaniva, “Jako”

Lettonia: Dons, “Hollow”

Spagna: Nebulossa, “Zorra”

San Marino: Megara, “11:11”

Georgia: Nutsa Buzaladze, “Fire Fighter”

Belgio: Mustii, “Before the Party’s Over”

Estonia: 5miinust e i Puuluup, “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia: Angelina Mango, “La noia”

Israele, Eden Golan: “Hurricane”

Norvegia: Gåte, “Ulveham”

Dopo le due semifinali sabato 11 maggio sarà la volta della finalissima, questa volta la diretta sarà in onda dalle 21.00 su Rai 1. Secondo il regolamento le Nazioni già qualificate sono l’Italia (Angelina Mango con “La Noia”), il Regno Unito (Olly Alexander con “Dizzy”), la Germania (Isaak con “Always on the Run”), la Svezia (Markus & Martinus con “Unforgettable”) e la Francia (Slimane con “Mon amour”) e Spagna (Nebulossa con “Zorra”). A questi Big Five più il Paese ospitante si aggiungeranno i 10 Paesi più votati in ciascuna semifinale. Alla sfida finale saranno 26 artisti.