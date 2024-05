Eurovision 2024, chi sono i primi dieci finalisti

Chi sono i primi dieci finalisti dell'Eurovision Song Contest 2024? Chi sono i concorrenti che raggiungono Italia, ovvero Angelina Mango, Spagna, ovvero i Nebulossa, Germania, cioè Isaak, Regno Unito, con Olly Alexander, Francia, con Slimane, e i padroni di casa della Svezia, con i gemelli Marcus&Martinus, nella finalissima per giocarsi la vittoria finale della manifestazione musicale più importante e seguita d'Europa? Dopo la prima semifinale, quella che si è svolta martedì 7 maggio, si stanno delineando i primi equilibri. Ad avere superato la semifinale e ad essere quindi passati in finale sono Silia Kapsis di Cipro, Teya Dora della Serbia, Iolanda del Portogallo, Raiven della Slovenia, Alyona Alyon & Jerry Heil dell'Ucraina, Sylvester Belt della Lituania, Windows95man della Finlandia, Baby Lasagna della Croazia, Bambie Thug dell'Irlanda e Tali del Lussemburgo. Per ora, quindi, tutto come da pronostico con il favorito Baby Lasagna ancora in gara. Gli altri dieci finalisti che andranno a giocarsi tutto nella serata di sabato 11 maggio saranno decretati nella seconda semifinale che si svolgerà giovedì 9 maggio alla Malmo Arena. Nella stessa serata si esibirà anche Angelina Mango per l'Italia, che comunque è già qualificata alla finale facendo parte dei Big Five dell'Eurovision.