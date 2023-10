Spagna, la principessa Leonor di Borbone ha giurato sulla Costituzione. Ora è l’erede al trono

Madrid, 31 ottobre 2023 - La principessa Leonor di Borbone ha giurato fedeltà alla Costituzione iberica e, da ora, è ufficialmente l'erede al trono di Spagna. La solenne investitura, che avviene nel giorno del 18° compleanno della primogenita del re Felipe VI e della regina Letizia, si è svolta nel corso di una seduta speciale del Congresso, a cui però non hanno preso parte gli esponenti dei partiti indipendentisti baschi e catalani e quelli della sinistra radicale. Presente invece il primo ministro in carica Pedro Sánchez e la maggior parte dei suoi ministri, ad eccezione dei due ministri di Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, e del ministro di Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Al di là delle assenze politiche ideologiche però, in Spagna è già 'leonormania'. A Madrid centinaia di persone si sono assiepate davanti ai maxischermi per sentirla pronunciare l'impegno di "adempiere fedelmente ai miei doveri, di sostenere la Costituzione e le leggi, di rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e di essere fedele al Re" sulla stessa Carta costituzionale su cui giurò il padre nel 1986. Peraltro la neo maggiorenne principessa sta interpretando il suo ruolo in un modo molto più moderno e aperto alla società rispetto alle tradizioni del passato, soprattutto grazie al volere della madre (ex giornalista della tv pubblica, ndr). Basti pensare alla scelta della famiglia di farle trascorrere l'ultimo anno del liceo in una scuola gallese.

La principessa Leonor con il re Felipe VI (Ansa)

Leonor parla già francese, inglese e catalano, ma sta imparando anche il basco e il galiziano. Da agosto, poi, ha iniziato l’addestramento militare di un anno all’Accademia dell’Esercito, a cui seguiranno i dodici mesi in Aeronautica Militare e altri dodici in Marina, insieme al percorso universitario.