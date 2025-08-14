“Putin sta per testare il nuovo missile nucleare Burevestnik”. La mossa dello zar alla vigilia del vertice in Alaska. Annuncio di Trump alle 19

Roma, 14 agosto 2025 – Alla vigilia del vertice di Anchorage, in Alska la Russia aumenta la pressione su Kiev. Mentre l’esercito di Mosca sostiene di aver colpito la produzione di razzi balistici in Ucraina, esperti americani hanno rilevato movimenti insoliti nel sito di collaudo di Pankovo, nell'arcipelago di Novaya Zemlya nel Mare di Barents: Putin si starebbe apprestando a testare un nuovo missile nucleare Burevestnik. Si attende un discorso di Donald Trump, questa sera alle 19, annunciato nella notte. Ieri il presidente americano ha voluto rassicurare Zelensky (e l’Ue): “Non ci sarà una cessione di territori alla Russia senza l'accordo di Kiev”, ha detto. Ma c’è scetticismo, in Ucraina come in Europa. Proprio in Europa fervono i contatti prima del faccia a faccia tra il tycoon e lo zar. Dopo la tappa di Berlino di ieri, dove ha preso parte alla videocall con i leader Ue e Trump, oggi Zelensky è oggi a Londra per un incontro con Starmer.

Il missile Burevestnik in un video del 2018 diffuso dal ministero della difesa russo (Ansa)

