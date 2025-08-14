“Putin sta per testare il nuovo missile nucleare Burevestnik”. La mossa dello zar alla vigilia del vertice in Alaska. Annuncio di Trump alle 19

Roma, 14 agosto 2025 – Alla vigilia del vertice di Anchorage, in Alska la Russia aumenta la pressione su Kiev. Mentre l’esercito di Mosca sostiene di aver colpito la produzione di razzi balistici in Ucraina, esperti americani hanno rilevato movimenti insoliti nel sito di collaudo di Pankovo, nell'arcipelago di Novaya Zemlya nel Mare di Barents: Putin si starebbe apprestando a testare un nuovo missile nucleare Burevestnik. Si attende un discorso di Donald Trump, questa sera alle 19, annunciato nella notte. Ieri il presidente americano ha voluto rassicurare Zelensky (e l’Ue): “Non ci sarà una cessione di territori alla Russia senza l'accordo di Kiev”, ha detto. Ma c’è scetticismo, in Ucraina come in Europa. Proprio in Europa fervono i contatti prima del faccia a faccia tra il tycoon e lo zar. Dopo la tappa di Berlino di ieri, dove ha preso parte alla videocall con i leader Ue e Trump, oggi Zelensky è oggi a Londra per un incontro con Starmer.
Notizie in diretta
Le forze russe hanno condotto degli attacchi contro le aziende ucraine che producono missili balistici Sapsan. Lo dice in una nota il servizio di intelligence russo, Fsb. "Gli sforzi congiunti dell'FSB e dell'esercito russo hanno sventato i piani dell'Ucraina di produrre sistemi missilistici balistici operativi-tattici Sapsan per attacchi in profondità nella Russia e hanno inflitto danni da incendio alle aziende del complesso militare-industriale ucraino che producevano questi sistemi", si legge nella nota. "Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa, in collaborazione con il Ministero della Difesa della Federazione Russa, a seguito di un'operazione speciale congiunta, ha inflitto danni da incendio alle strutture del complesso militare-industriale dell'Ucraina coinvolte nella creazione di sistemi missilistici tattici-operativi (OTRK)", riferisce il ministero della Difesa di Mosca.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer, alla vigilia del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, secondo cui Zelensky - che ieri era a Berlino, dove insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz ha partecipato alla videocall dei leader europei con il presidente americano - è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).
Mosca si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare, proprio mentre il presidente Vladimir Putin si appresta a discutere della questione ucraina con il presidente Usa Donald Trump venerdì: lo riporta la Reuters sul suo sito, che cita due ricercatori americani e una fonte occidentale esperta di sicurezza. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies e Decker Eveleth del think tank CNA sono giunti separatamente alle loro valutazioni studiando immagini satellitari del sito di collaudo di questi missili.
Lewis ed Eveleth hanno concordato sul fatto che le immagini mostrano un'intensa attività nel sito di collaudo di Pankovo, nell'arcipelago di Novaya Zemlya nel Mare di Barents, compreso un aumento del personale, delle attrezzature, delle navi e degli aerei associati ai precedenti test del 9M730 Burevestnik. "Possiamo vedere tutta l'attività nel sito di test, che consiste sia in enormi quantità di rifornimenti in arrivo a supporto delle operazioni, sia in movimenti nel luogo in cui viene effettivamente lanciato il missile", ha detto Lewis. Una fonte occidentale della sicurezza, ha confermato che la Russia sta preparando un test del Burevestnik, aggiunge l'agenzia di stampa. Secondo Lewis, un test potrebbe avvenire questa settimana, aumentando la possibilità che possa oscurare il vertice Trump-Putin in Alaska.
Donald Trump farà un annuncio alle 13:00 di giovedì ora locale, le 19:00 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca senza specificare l'argomento dell'intervento del presidente americano alla vigilia dell'incontro con Vladimir Putin in Alaska.