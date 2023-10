La lite furibonda tra Carlo e Camilla, di mezzo c’è Harry

È un grande amore, quello tra re Carlo III e Camilla. Iniziato nei primi anni Settanta e fondamentalmente mai interrotto, portato avanti anche mentre entrambi avevano altri matrimoni, dal 2005 il sovrano inglese e l’attuale regina consorte sono marito e moglie. Carlo e Camilla hanno una visione comune sia in campo istituzionale sia nella vita privata, accomunati da sempre da valori e interessi simili. Ma ultimamente anche una coppia solida come la loro ha vacillato. E il motivo è presto detto. I due sono arrivati a uno scontro frontale a causa della situazione difficile con il principe Harry, il secondogenito di Carlo e della compianta Lady Diana, scomparsa nell’agosto 1997 per un tragico incidente.

Retroscena

Come noto, Harry, duca di Sussex, vive dal 2020 negli Stati Uniti, dove si è rifatto una vita con la moglie, Meghan Markle, e i loro due figlioletti, Archie Harrison e Lilibet Diana. Lontani dalla corte di Londra, Harry e Meghan hanno ripetutamente attaccato i Windsor e hanno sollevato gravi accuse (come quelle di razzismo e discriminazione) e aspre polemiche contro la royal family. Le occasioni sono state diverse, dall’intervista-scandalo con Oprah Winfrey alla docu-serie autobiografica fino all’autobiografia ‘Spare’. Tanto che, da quello che è trapelato, Camilla avrebbe vietato a Harry di soggiornare in una delle proprietà reali, nei brevi periodi in cui rientra nel Regno Unito, senza prima chiedere il permesso formale. Stando a quanto ha reso noto la testata digitale ‘Radar Online’, quando Carlo è venuto a saperlo è andato su tutte le furie.

La lite

Il re ha cercato più volte di porgere un ramoscello d’ulivo al figlio ribelle per poter riappacificarsi, mosso dai sensi di colpa per non essere stato un buon padre in passato. Camilla avrebbe esortato il coniuge a non sentirsi più inadeguato come genitore e a “fare l’uomo”, mostrando il polso fermo con il duca di Sussex. Affermazioni che il re non avrebbe preso affatto bene. Sarebbero volate urla e parole pesanti. In base a quanto ha rivelato una fonte anonima a ‘RadarOnline’, ciò avrebbe causato “la più grande lite di sempre” avvenuta nella royal couple, minando l’equilibrio nel rapporto tra i due e facendo vacillare il loro matrimonio. Chi ha assistito alla discussione non ha dubbi: si tratterebbe della “lite peggiore di sempre” tra Carlo e Camilla.

William e Kate

Le tensioni con il duca di Sussex sarebbero all’origine delle discussioni di un’altra coppia reale unita e affiatata, quella formata da William, erede al trono, fratello maggiore di Harry, e da Kate Middleton, futura regina d’Inghilterra. Mentre Kate, in linea con la posizione di Camilla, non vorrebbe avere più a che fare con Harry e Meghan, William, dopo mesi e mesi di gelo, sarebbe un po’ più morbido nei confronti del fratello minore, forse incoraggiato dal padre. Nei confronti di Meghan, invece, non c’è storia: il principe di Galles, come il monarca, del resto, non vorrebbero che l’ex attrice di ‘Suits’ mettesse più piede alla reggia.