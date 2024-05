Funerali Franco Di Mare, folla commossa e volti noti in piazza del Popolo

Commozione a Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma per i funerali di Franco Di Mare. Il giornalista è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma il 17 maggio e solo pochi giorni prima, il 28 aprile, era stato ospite di Fabio Fazio nel programma ‘Che tempo che fa’ e aveva denunciato la malattia e il fatto che la causa del mesotelioma fosse da ricercare nell’esposizione a sostanze come l’uranio impoverito nelle zone di guerra. Zone nelle quali era inviato proprio per la Rai.

"Mi ha colpito quello che ha denunciato, però i vertici aziendali adesso faranno chiarezza” ha commentato Francesco Giorgino.

"Perché un giornalista rischia la vita andando nei luoghi di guerra? Perché in guerra si incontra bella gente: al di là delle bombe, del rischio che corri, c'è anche solidarietà tra i colleghi e tra le persone che incontri appunto per caso" aveva spiegato citando Ernest Hemingway.

In tanti sono andati a rendergli omaggio per l'ultimo saluto. In piazza del Popolo sono arrivati l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi, oltre ai colleghi giornalisti Bruno Vespa, Francesco Giorgino, Alberto Matano e al presidente dell'Ordine sei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo.

Commosso il ricordo di Bruno Vespa: “Il suo messaggio di commiato è stato bellissimo. Franco era generoso ed era difficile non volergli bene". "Spero che le sue battaglie possano trovare ristoro, lo dico onestamente, da persona innanzitutto'' è il commento di Nunzia De Girolamo.