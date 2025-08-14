Nobel per la Pace, Trump ora ci crede. E telefona al ministro norvegese

Roma, 14 agosto 2025 - Donald Trump inizia a credere seriamente nella possibilità di poter aspirare al Nobel per la Pace, e secondo un quotidiano norvegese, Dagens Næringsliv, avrebbe telefonato all'ex capo della Nato, il ministro delle Finanze norvegese Jens Stoltenberg. Ufficialmente per discutere dei dazi commerciali, ma pare che la sua candidatura al Nobel sia spuntata tra un discorso e l'altro, notizia confermata anche da Politico.

Il nome del tycoon sarebbe stato fatto da alcuni Paesi, tra cui Israele, Pakistan e Cambogia, proprio per l'impegno che il presidente Usa sta mettendo per mettere fine ai conflitti, magari più per motivi economici, ma anche il capo MAGA è arrivato a parlare qualche volta di vite umane.

Donald Trump inizia a credere seriamente alla possibilità di ricevere il Nobel per la Pace

Lui stesso ha rivendicato con forza il merito di aver risolto le tensioni tra India e Pakistan. Di aver ospitato la scorsa settimana il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, e il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, che hanno firmato una dichiarazione congiunta per arrivare a un accordo di pace. E non si è nascosto nell'occasione alla domanda dei giornalisti: "Non saprei. Insomma, molti dicono che, indipendentemente da ciò che faccio, dato che ho certe idee, certe convinzioni, non me lo daranno comunque. E non sto 'politicheggiando' per ottenerlo. Conosco molte persone che lo fanno, lo so, leggo le stesse cose che leggete voi. Ma sarebbe un grande onore, senza dubbio".

Ancora fa fatica a portare alla calma la furia di Benjamin Netanyahu a Gaza, e qualche bomba sull'Iran l’ha fatta sganciare, anche se per ritardare il programma nucleare militare di Teheran, e quindi, agli occhi dei suoi elettori e fan (ma anche di molti Paesi medio orientali spaventati dall’atomica iraniana), sempre di pace si dovrebbe parlare.

Ma la famosa ciliegina sulla torta sarebbe trovare un accordo tra Russia e Ucraina in Alaska, fermando così la macchina da guerra di Vladimir Putin, magari concedendo qualcosa economicamente, e soprattutto facendo concedere qualche regione a Kiev.

Secondo Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca non ci sono dubbi: "È ormai da tempo che al presidente Trump andrebbe assegnato il premio Nobel per la pace", ha affermato qualche giorno fa sottolineando l’incessante attività dell'inquilino della White House a cercare di portare la pace nel mondo: "Il presidente ha posto fine ai conflitti tra Thailandia e Cambogia, Israele e Iran, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, India e Pakistan, Serbia e Kosovo, Egitto ed Etiopia", ha ricordato Leavitt, aggiungendo che Trump ha mediato, in media, un accordo di pace o un cessate il fuoco al mese dall'inizio della sua presidenza.

Sulla telefonata a Stoltenberg però si sa poco o niente riguardo alla nomination. "È vero che Trump mi ha chiamato con diversi membri del suo staff tra cui il segretario al Tesoro Bessent e il rappresentante per il Commercio Greer", ha dichiarato l'ex segretario generale della Nato. "Abbiamo discusso di tariffe doganali e di cooperazione economica in vista della sua telefonata con il primo ministro. Non entrerò nei dettagli sul contenuto della conversazione", ha chiuso Stoltenberg.