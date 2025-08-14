“Rischio Listeria monocytogenes", Carrefour Italia richiama tre prodotti. Quali sono e cosa fare

Roma, 13 agosto 2025 - Dopo l'allarme listeriosi in Francia, con 2 morti e 21 infetti, oggi Carrefour Italia ha richiamato tre prodotti per "rischio microbiologico: possibile presenza di Listeria Monocytogenes". L'azienda sta fornendo informazioni nella pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti e invita chi è in possesso di tali prodotti a non consumarli e a restituirli al punto vendita.

Quali prodotti sono stati ritirati

Nel mirino ci sono le confezioni di cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 200 grammi. Il lotto di produzione interessato è il 5212531, con data di scadenza 17 agosto 2025. Poi i Filetti impanati di merluzzo d'Alaska, Carrefour Il Mercato, in confezione da 220 grammi, il lotto 5213532, con scadenza fissata al 18 agosto 2025. Entrambi i prodotti a base di merluzzo sono realizzati dall'azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac (FR 56.094.004 CE).

Due dei prodotti ritirati da Carrefour Italia: i Filetti impanati di merluzzo d'Alaska, Carrefour Il Mercato e Buche Chevre La Belle du Bocage, della Fromagerie Chavegrand

Anche uno dei formaggi sospettati in Francia

Richiamato anche il formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage, della Fromagerie Chavegrand, che in Francia in questi giorni ha ritirato 50 suoi prodotti per lo stesso allarme per la salute pubblica, e riguarda tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Il prodotto è commercializzato e prodotto da Fromagerie Chavegrand (FR 23.117.001 CE).

In caso di consumo consultare medico

Infine Carrefour Italia raccomanda che "le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo. Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verse 800 650 650".