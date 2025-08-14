Francia, 2 morti e 21 casi di listeriosi. Ritirati circa 50 formaggi della grande distribuzione

Parigi, 14 agosto 2025 - In Francia è allarme listeriosi, con 2 morti e 21 persone infettate dai formaggi. Ma mentre in Italia a finire sotto la lente dei controlli dei Carabineri del Nas sono stati food truck, sagre e festival street food, per i recenti casi di botulino in Calabria e Sardegna, per i transalpini l'allert è scattato per la grande distribuzione, con circa 50 prodotti a latte pastorizzato dell'azienda Chavegrand, nel dipartimento della Creuse, ritirati dal commercio perché i principali sospettati di un legame con l'ondata di casi di listeriosi.

Il batterio della Listeria

Il batterio Listeria monocytogenes è stato individuato il 12 agosto, ma le vittime dei formaggi infetti erano già 11 donne e 10 uomini, tra 34 e 95 anni, fa sapere la Santé publique France - Spf, l'Agenzia nazionale francese per la Sanità pubblica.

Bassetti: “La Listeria monocytogenes è una brutta bestia”

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, ha commentato all'Adnkronos Salute: "Quello della listeriosi è un problema che conosciamo. La Listeria monocytogenes è una brutta bestia, è un microrganismo che soprattutto negli immunodepressi e fragili può causare dei problemi importanti fino al decesso. Ma può anche dare forme di meningite o di sepsi grave. Anche noi in Italia in passato abbiamo avuto un problema con la listeria, è l'estate della sicurezza alimentare pensiamo al botulino e ora alla listeriosi".

Cos’è

La listeriosi è "un'infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti (tossinfezioni alimentari)", si legge in una pagina dedicata dell'Iss. La Listeria monocytogenes è un batterio patogeno Gram-positivo, non sporigeno e mobile, ubiquitario, ampiamente diffuso nell'ambiente, nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione. In estate i rischi aumentano per "la sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (dalla refrigerazione fino a 45°C)."

Molto resistente

Inoltre le sue capacità di sopravvivere in ambienti salati e pH acidi lo rendono un batterio molto resistente a varie condizioni, anche nella lavorazione degli alimenti della grande distribuzione. Può crescere nell'alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un'infezione nell'uomo. Pericoloso sia nei prodotti pronti al consumo che a lunga conservazione, si riscontra maggiormente in alimenti come pesce affumicato (salmone o spada), prodotti a base di carne (paté, hot dog, carni fredde delle gastronomie), formaggi a pasta molle, formaggi erborinati, formaggi poco stagionati, e anche vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato, si legge sempte nel sito dell'Iss.