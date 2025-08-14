Irpef, pensioni, rottamazione: la manovra 2026 in anteprima. Ecco le misure in cantiere

Roma, 14 agosto 2025 – Il gran cantiere per la legge di Bilancio per il 2026 è aperto da qualche settimana più o meno ufficialmente. Le ferie degli uffici ministeriali possono fermare il lavoro tecnico, ma fino a un certo punto, non certo quello politico e degli staff dei ministri. E, dunque, almeno in via preliminare il puzzle dei principali interventi possibili si sta componendo e si strutturerà fino alla presentazione a settembre.

L’aliquota del 33 per cento

E’ la madre delle misure su cui da mesi lavorano tecnici e politici. Dal vice ministro dell'Economia Maurizio Leo a Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, il via libera politico è pronto. E anche la Lega è d’accordo. L’operazione consiste nella riduzione dell’Irpef al ceto medio portando l'aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Costo totale della misura circa 4 miliardi, ma il conto potrebbe scendere se l'asticella si fermasse ai redditi fino a 50mila euro. Secondo le prime stime e simulazioni il risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28.000–60.000 euro con la nuova aliquota al 33% e scaglione esteso a 60.000 euro partirà da circa 40 euro per i redditi di 30 mila euro e salirà fino a 1.440 euro per i redditi da 60 mila euro.

La rottamazione quinquies

Il punto chiave, però, è la disponibilità delle risorse anche per la cosiddetta rottamazione quinquies sulla quale la Lega punta da sempre. L’obiettivo, rilanciato anche di recente da Matteo Salvini, è quello di una rateizzazione dei debiti con il fisco in dieci anni senza sanzioni e senza interessi. Il Ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti, si è mostrato più prudente, ma ha anche lui sostenuto l’operazione. Per la Lega, nello specifico, si tratta di una battaglia che, nelle intenzioni, è finalizzata anch’essa a sostenere imprenditori, lavoratori autonomi e contribuenti appartenenti in maggioranza al ceto medio e che si sono trovati in difficoltà nei versamenti all’Erario.

Pensioni con uscita a 64 anni

Le prime indiscrezioni sui lavori in corso per la previdenza riguardano la possibilità di dire addio al sistema delle quote e, in questo senso, di archiviare una volta per tutte Quota 103. Ma, nello stesso tempo di bloccare dal 2027 anche l’aumento di tre mesi dei requisiti per le molteplici forme di pensionamento e di allargare le maglie per l’uscita a 64 anni sia per coloro che hanno il sistema contributivo (coloro che hanno cominciato a lavorare dal ’96) sia per i cosiddetti ‘misti’ (con metodo di calcolo retributivo e contributivo per i differenti periodi). Anche ricorrendo all’utilizzo parziale del Tfr, oltre che del capitale accumulato nei fondi pensione.

L’emergenza salari

I salari reali hanno subito, per effetto dell’inflazione, una contrazione del 7,5% nel 2025 rispetto al 2021, secondo gli analisti dell’Ocse. A pagare il conto più elevato, in proporzione, le retribuzioni di fascia media, anche a causa del drenaggio fiscale. Da qui la messa a punto, sia in casa Lega sia in Forza Italia e Fratelli d’Italia, di un pacchetto complessivo che riguarda tanto il lavoro povero quanto le fasce più elevate di reddito. Nel menù il contrasto dei contratti pirata, per far salire innanzitutto i minimi retributivi, la detassazione dei rinnovi contrattuali almeno in parte. E, come sottolinea Casasco, "ci batteremo per l'innalzamento dei livelli di welfare, oltre che per la detassazione degli straordinari e dei premi di produzione che devono essere esclusivamente una scelta liberale del datore di lavoro”.

La proroga dei bonus

La partita della proroga dei bonus esistenti è tutta aperta e da giocare. Fin da ora, però, possiamo indicare ciò che in qualche modo è stato stabilito per il 2026 dalla scorsa legge di Bilancio. Per i bonus relativi a edifici e riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni la proroga è prevista fino al 2027, sebbene con aliquote ridotte (36 per cento prima casa, 30 per cento altri immobili). Per la super deduzione assunzioni e i fringe benefits si prevede per entrambe ufficialmente la proroga fino al 2027. Il fronte delle agevolazioni, però, è sempre quello più mobile e incerto fino alla fine. E, dunque, si dovrà attendere per la ulteriore messa a punto.