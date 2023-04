Carlo III ha un parco macchine da oltre 7 milioni di euro con Rolls-Royce, Bentley e Jaguar

Londra, 18 aprile 2023 - Anche se è un convinto ecologista, re Carlo III si ritrova in garage, si fa per dire, un parco macchine del valore di 6,3 milioni di sterline, più di 7 milioni di euro. La cifra l'ha svelata il Guardian, che ha fatto i conti in tasca alla famiglia reale tra le limousine ufficiali, e altri i marchi di lusso come Rolls-Royce, Bentley, Jaguar e Aston Martin. La sua preferita però è l’Aston Martin DB6 ecologica ad alimentazione a "vino e formaggio". (IL carburante E85: una miscela composta per l’85% da bioetanolo e per il 15% da benzina senza piombo).

L'unica difficoltà incontrata dai giornalisti è stata riuscire a distinguere "fra i veicoli di proprietà privata, quelli detenuti dal sovrano per conto della corona e quelli in leasing". Infatti molte sono considerate beni dello Stato e utilizzate per lo spostamento dei Reali nelle occasioni pubbliche e in occasioni formali.

Un grande valore, ma la famiglia reale avrebbe sborsato il giusto, infatti molte volte le super auto sono state sono state fornite direttamente dalle case automobilistiche, che valutano un ritorno in termini di visibilità e prestigio. Come la Bentley ad esempio nel 2002 ha fornito due limousine del valore di 1,4 milioni di sterline, usate dalla regina Elisabetta II per il giubileo d'oro. E quando il mese scorso re Carlo si è recato in Germania, in occasione della prima visita di Stato all'estero del sovrano, la Bentley stessa ha recapitato una delle due limousine a Berlino. Stesso discorso per le altre, che potrebbero essere solo in concessione o leasing, e al termine di un periodo potrebbero essere restituite, e sull'argomento Buckingham Palace non ha dato risposte.