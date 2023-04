Bianco e inimitabile L’abito di Travolta all’asta in California

Va all’asta l’abito indossato in discoteca da John Travolta nel film di culto “La febbre del sabato sera!“. Correva l’anno 1977. Il costume dell’attore – giacca, gilet e pantaloni a campana di colore bianco, camicia nera – sarà messo in vendita con una stima di partenza di 200mila dollari a Beverly Hills, in California, da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies il 22 aprile. Questo specifico abito (foto) "non è mai stato esposto, né messo all’asta", si legge nel comunicato. comunicato. Travolta lo indossò per la famosa scena della gara di ballo del film in cui si esibisce sulle note di “More Than A Woman“ dei Bee Gees, insieme con Karen Lynn Gorney.