Al Lucca Classica premio a Piovani. Firenze e Umbria: i concerti pasquali

Con lo Stabat Mater di Pergolesi, gioiello barocco per archi e due voci soliste – il soprano Eleonora Bellocci e il controtenore Filippo Mineccia – si apre il concerto pasquale dell’Orchestra della Toscana in scena il 17 alle 21 al Teatro Verdi di Firenze. Sul podio Gemma New, 37enne neozelandese naturalizzata statunitense, attuale direttrice musicale della New Zealand Symphony Orchestra. L’altra composizione in programma è la Sinfonia n.104 di Franz Joseph Haydn, l’ultima del suo catalogo.

In Umbria doppio concerto di Pasqua dei talenti del teatro Lirico Sperimentale, che accompagnati dall’orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, si esibiranno al Teatro Caio Melisso di Spoleto il 16 alle 20.30 e al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto il 17 (ore 20.30).

Dal 23 al 27 torna Lucca Classica Music Festival che invaderà la città con oltre 60 appuntamenti con artisti di fama internazionale e giovani talenti. Tra gli ospiti più attesi Nicola Piovani (nella foto), che riceverà il Premio Lucca Classica 2025.

