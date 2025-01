St. Moritz, culla del turismo invernale e mito dello sci

Il turismo invernale è nato a St.Moritz oltre 150 anni fa. I primi sciatori furono dei veri pionieri. Oggi Corviglia, la località sciistica alle pendici orientali del Piz Nair, affacciata su St. Moritz, nel cantone svizzero dei Grigioni, è uno dei comprensori sciistici più rinomati, conosciuto come sede di due Olimpiadi invernali nel 1928 e 1948, oltre che di numerose Coppe del mondo di sci. Piste di qualità FIS, infinite possibilità di sciare, ospiti cosmopoliti, hanno reso nel tempo la montagna di St. Moritz un posto alquanto rinomato nel mondo.

Le piste da sci

Allo sci e allo snowboard sono riservati 155 km di piste di diversi gradi di difficoltà e 24 impianti di risalita. L'area di sport invernali ha inizio nelle località di St. Moritz Dorf, St. Moritz Bad, Suvretta del comune di St. Moritz come pure a Celerina. Si raggiunge infatti il comprensorio con una cremagliera che parte dal centro di St. Moritz Dorf e una funivia che parte da St. Moritz Bad, vicina al lago di St. Moritz. Un ulteriore accesso alla montagna sciistica di St. Moritz comprende una funivia da Celerina e una seggiovia che collega le piste a Suvretta, la famosa collina con molte ville lussuose.

Piz Nair, oltre i 3mila metri

Corvatsch (Foto_ Steve Hadorn)

Il comprensorio si trova ad un'altitudine tra i 1.772 metri slm, altitudine di St. Moritz Bad, e i 3.057 metri del Piz Nair, con un dislivello di 1285 m. Vista la posizione, coloro che già alle prime ore del mattino salgono in funivia sul Piz Nair, al sorgere del sole sono ricompensati da un panorama senza eguali.

Piste da White Carpet

White carpet, il tappeto bianco: quando si scia sulle piste appena 'stese'

In quell’ora del giorno le piste sono preparate come un tappeto bianco o, come si dice nel mestiere, sono da White Carpet. Già alle ore 7.45 la funivia del Marguns e il trenino del Chantarella si mettono in movimento. Entro le ore 7.50 entrano in funzione anche gli altri impianti. Per gli sciatori più esperti si suggerisce la pista olimpica lunga 2 km, mentre per agli appassionati di velocità è dedicata la pista highspeed Nr. 15 chiamata Speed Check sul Corviglia: il cronometro di velocità come si fa per i campioni nelle gare sul grande schermo. Al termine della pista un grande schermo digitale indica il tempo di discesa dello sciatore. Poi c'è ancora la discesa 'Audi Ski Run' che scende lungo la pista FIS n. 5.

Piste amatoriali e da yoga

Agli sciatori amatoriali sono rivolte nel comprensorio Suvretta la pista Paradiso e la ChillOut Riding Zone adatte a coloro che vogliono trascorrere il tempo sulle piste in modo meno competitivo. La ChillOut è la prima pista - yoga del mondo. Anche i freestyler trovano quello che cercano, visto che il Corviglia Snow Park con il nome Crowland costituisce uno dei migliori 'parchi di divertimento - funpark sciistico’, vantando rail, box, corner e hit. Con il modello tariffario dinamico snow deal è possibile prenotare lo skipass giornaliero. La prenotazione anticipata garantisce sconti e abbonamenti famiglia.

Soggiorni in Alta Engadina, Sleep&ski

Pista da sci a St.Moritz

Per chi soggiorna nella valle dell’Alta Engadina, il pacchetto sleep& ski prevede l'acquisto scontato dello skipass a 47 franchi svizzeri al giorno, prenotando una o più notti nelle tante strutture alberghiere che aderiscono all’iniziativa. Vi si trovano moderni hotel sportivi, solitamente chiamati lodge in Svizzera, specializzati in inverno nell'ospitare sciatori, snowboarder e freestyler. Offrono tanti servizi inclusi e rendono la vacanza in Engadina più conveniente in termini di prezzo.

Alba e colazione in vetta: 3 date speciali

Sul Corviglia, le domeniche 26 gennaio, 23 febbraio e 30 marzo 2025, è possibile eccezionalmente raggiungere la vetta del Piz Nair a 3000 m all'alba con gli impianti di risalita fuori dagli orari di apertura ufficiali e godersi un'alba spettacolare con una ricca colazione a buffet al ristorante Piz Nair.