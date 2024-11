Rio Pusteria, l’Intelligenza Artificiale guida la nuova seggiovia. Ma a sorprendere è lo Skimovie

Una nuova seggiovia improntata al massimo comfort che offre tante potenzialità per raggiungere e collegare piste e SkiMovie, un tracciato in cui cimentarsi in uno slalom cronometrato per rivedersi poi in un video professionale, sono le novità che qualificano la stagione sciistica nell’area Rio Pusteria, in Trentinon Alto Adige, che prenderà avvio dal 5 dicembre 2024.

Per la nuova stagione invernale 2024/2025, infatti, il 7 dicembre sarà inaugurata la seggiovia a 6 posti Leitner, un impianto all’avanguardia progettato per offrire massimo comfort e velocità sulle piste, un’esperienza più entusiasmante e sicura, per sciatori e snowboarder. Si tratta del sistema LeitPilot, il primo del suo genere in Italia., che consente un monitoraggio in tempo reale, migliorando ulteriormente la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

La nuova seggiovia riscaldata e gestita con l'aiuto dell'Intelligenza artificiale

Si tratta di un impianto dotato di sedili riscaldati e gestito da un sistema di Intelligenza Artificiale, che permette una riduzione dei tempi di percorrenza e garantisce un accesso rapido alle piste per un’esperienza confortevole anche nelle giornate più fredde. I sedili riscaldati e la cupola protettiva sono stati pensati per rendere il viaggio piacevole anche nelle giornate più fredde. Inoltre ogni sedile è equipaggiato con un poggiapiedi individuale, elemento che aumenta la sicurezza, particolarmente importante per le famiglie con bambini. La seggiovia parte da un’altitudine di 1.816 metri per raggiungere i 2.116 metri. Da qui, gli sciatori potranno accedere a una varietà di piste, tra cui la sfidante pista nera Steinermandl di 3,2 km e la più semplice pista blu Panorama di 2,9 km, già conosciute dagli sciatori che amano l’Alto Adige.

Il nuovo impianto collegherà alla Fun Zone nel Jochtal, dove si trova la pista SkiMovie, un’esperienza unica per ‘registrare’ le discese. Si tratta di un tracciato di 250 metri con slalom cronometrato e video professionale, che consentirà agli sciatori di ogni livello di mettersi alla prova, ‘documentando’ il proprio tempo e ottenendo un video di alta qualità.

Dopo una stagione invernale 2023-24, “estremamente positiva sia per l’affluenza che per la soddisfazione degli ospiti, con feedback molto favorevoli sui servizi e le nuove attrazioni “ spiega Stefan Gruber, presidente dell’associazione turistica Gitschberg Jochtal, l’obiettivo è migliorare ulteriormente la proposta turistica: “Una delle principali novità è la nuova cabinovia a sei posti, che offrirà maggiore comfort e capacità di trasporto, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza degli ospiti. La cabinovia Steinermandl avrà inoltre un impatto positivo sul turismo e sull’economia locale, grazie all’aumento della capacità di accoglienza. Questo porterà benefici alle attività commerciali e all’indotto turistico della zona”.

Oltre alla cabinovia e allo Skimovie, per i più giovani c’è “la pista Kids Cross con curve, salti e dossi, ideale per affinare la propria tecnica in completa sicurezza”, conclude Gruber, assicurando di essere già al lavoro per nuove esperienze da effettuare durante la stagione estiva 2025.