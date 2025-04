Outlander: 13 luoghi iconici della serie cult per innamorarsi delle Highlands

Avventura, passione e storia con la S maiuscola: ‘Outlander’ non è solo una serie, è un viaggio tra epoche e desideri che non conoscono confini.

Con l’ottava e ultima stagione all’orizzonte, è il momento giusto per fare rewind e tornare nei luoghi che hanno reso grande la saga. Dalle Highlands nebbiose ai castelli sospesi nel tempo, fino ai cerchi di pietre dove tutto ha avuto inizio: ecco l’occasione perfetta per lasciarsi ispirare - o partire davvero per la Scozia - sulle tracce di Claire e Jamie.

La trama di Outlander

Tutto comincia nel 1945, in pieno dopoguerra. Claire Randall, infermiera militare britannica con il pallino per la botanica e un matrimonio da ritrovare, parte con il marito Frank per una seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Ma durante una gita a Craigh na Dun, un cerchio di pietre vicino Inverness, succede l’impensabile: Claire tocca una delle pietre e si ritrova catapultata nel 1743, nel bel mezzo di una Scozia preda di tensioni politiche e ribellioni giacobite.

Qui incontra Jamie Fraser, guerriero highlander con più cicatrici che anni e un senso dell’onore che fa a pugni con la brutalità del suo tempo. Tra duelli, fughe a cavallo, imboscate e alleanze, nasce una storia d’amore che sfida secoli e logica, con la rivoluzione all’orizzonte e il destino dei clan scozzesi in gioco.

Ma Outlander è molto più di un romance con twist temporale. È una saga che fonde fiction storica, passione e mistero in paesaggi che sembrano usciti da un sogno: castelli medioevali, brughiere avvolte nella nebbia, locande scricchiolanti e foreste piene di segreti. E la cosa incredibile? Tutti quei posti esistono davvero.

Dove tutto è cominciato

1. Falkland – Le origini di Inverness (secondo Outlander)

Situato nel centro di Fife, questo villaggio da cartolina è diventato la 1940s Inverness di Claire e Frank durante la loro seconda luna di miele. Il Covenanter Hotel è la pensione di Mrs Baird, la fontana è quella dove Frank intravede il fantasma di Jamie. Un tuffo perfetto nel pilot della serie.

Come arrivare: circa 1h15 da Edimburgo in auto o treno via Kirkcaldy.

2. Doune Castle – L’imponente Castle Leoch di Clan MacKenzie

Questa fortezza medievale è diventata la dimora del clan MacKenzie. Alcuni interni sono stati ricreati in studio, ma le stanze originali si possono visitare con l’audio tour narrato da Sam Heughan. Iconico e coinvolgente.

Come arrivare: 1 ora da Edimburgo o Glasgow. Aperto tutto l’anno.

3. Midhope Castle – Il cuore di Lallybroch

Broch Tuarach, la casa di Jamie Fraser, è un luogo che i fan riconoscono al primo sguardo. Il castello è chiuso internamente, ma il cortile conserva intatto l’effetto emozione immediata.

Come arrivare: vicino a South Queensferry. Prenotazione obbligatoria.

4. Culloden Battlefield – Il bivio tra amore e destino

Sede dell’ultima battaglia giacobita e snodo chiave della serie: qui Claire e Jamie si separano per salvare il futuro. Il campo è oggi un sito memoriale, toccante e immersivo. Come arrivare: 15 minuti da Inverness. Imperdibile il visitor centre.

5. Craigh na Dun – Il cerchio delle pietre (quasi) reali

Il viaggio nel tempo di Claire comincia qui, tra le brughiere di Kinloch Rannoch. Le pietre sono finte, ma il paesaggio no: selvaggio, ipnotico, assolutamente mistico.

Come arrivare: solo in auto. Su terreno privato ma con parcheggio dedicato.

6. Culross – Cranesmuir e il lato oscuro della Scozia

Nel borgo medievale di Culross prende vita il villaggio di Geillis Duncan. Qui Claire si avvicina alla medicina naturale e agli intrighi più cupi. Un gioiello storico che trasporta davvero nel XVIII secolo.

Come arrivare: meno di 1 ora da Edimburgo. Palazzo e borgo aperti al pubblico.

7. Blackness Castle – Fort William, marchio a fuoco sulla pelle

Location di una delle scene più cruente: le frustate di Randall, la fuga di Jamie. La struttura a forma di nave sembra solcare il Firth of Forth. Esperienza tosta, ma memorabile.

Come arrivare: 40 minuti da Edimburgo. Sempre aperto.

8. Hopetoun House – Da Parigi alla Scozia, tutto in un luogo

Dalle stanze del Duca di Sandringham alla camera da letto parigina di Claire. Questa tenuta è stata mille cose in Outlander. Elegante, labirintica, sorprendente.

Come arrivare: South Queensferry. Da aprile a settembre, con mappa fan dedicata.

9. Craigmillar Castle – Ardsmuir Prison e la solitudine di Jamie

Tra i castelli meno affollati e più affascinanti. Qui Jamie viene imprigionato dopo Culloden. Gli spazi in pietra raccontano più di mille parole.

Come arrivare: 15 minuti da Edimburgo. Verificare orari stagionali.

10. Glencorse Old Kirk – Dove Claire e Jamie si dicono "Sì”

Immersa in un parco privato, questa chiesa è il set del loro matrimonio. Atmosfera romantica, location da sogno. Perfetta anche per vere nozze a tema.

Come arrivare: su prenotazione, 20 minuti da Edimburgo.

11. Bakehouse Close – Il ritorno che aspettavamo

Qui, lungo la Royal Mile di Edimburgo, Claire ritrova Jamie dopo 20 anni. Una corte silenziosa, intatta nel tempo. Da vedere, da sentire.

Come arrivare: accesso libero, nel cuore della capitale.

12. Linlithgow Palace – Dove la sofferenza diventa leggenda

Fu la prigione di Wentworth. Qui Jamie affronta le torture più strazianti. Maestoso, riflessivo, tetro nella giusta misura.

Come arrivare: 30 minuti da Edimburgo. Aperto tutto l’anno.

13. Preston Mill – Il mulino di Lallybroch (e molto di più)

Jamie ripara la ruota, Claire è accusata di stregoneria. Il mulino è ancora attivo e la tensione resta viva come sul set.

Come arrivare: East Linton, 40 minuti da Edimburgo.