Las Cruces y Fuegos de Mayo a Tenerife: lo spettacolo di fuochi d’artificio più grande d’Europa

Con la primavera, Tenerife si risveglia in tutta la sua bellezza: l'isola delle Canarie più amata dagli italiani sorprende oltre il mare, con il maestoso e dormiente Teide, i paesaggi lunari e l’inconfondibile calore della sua accoglienza. A Los Realejos, pittoresco comune nel nord dell’isola, ogni 2 e 3 maggio il passato torna a vibrare tra scoppi, colori e profumi.

Qui si celebra ‘Las Cruces y Fuegos de Mayo’ (La festa della Croce di Maggio), una tradizione nata nel XVIII secolo dalla rivalità tra due storiche strade, Calle El Sol e Calle El Medio, un tempo simbolo di tensioni sociali ormai superate ma ancora rievocate con entusiasmo. In origine, la sfida consisteva nell’erigere i falò più imponenti e rumorosi in onore del passaggio della Croce in processione. Con il passare degli anni, le semplici cataste di fuoco si sono trasformate in spettacolari fuochi d'artificio: oggi uno degli eventi pirotecnici più grandiosi e affascinanti d’Europa.

Croci fiorite, arte e devozione

Oltre allo spettacolo dei fuochi, la festa affonda le sue radici nella venerazione della Croce. Più di trecento croci decorate a mano ornano strade, cortili, finestre e cappelle, in un tripudio di fiori, luci e tessuti preziosi. Le aree di La Cruz Santa e delle storiche vie Sol e Medio diventano un’esplosione di creatività, dove ogni angolo racconta la devozione e l’abilità artistica tramandata di generazione in generazione. Le cappelle, piccole e curate come scrigni, ospitano croci spesso policrome su altari a gradoni, illuminate da migliaia di candele che disegnano una scenografia incantata.

I fuochi d’artificio più spettacolari d’Europa

La notte del 3 maggio, Los Realejos si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Per quasi tre ore, il cielo sopra il nord di Tenerife si accende di esplosioni di luce e suoni, in un crescendo emozionante che tiene con il fiato sospeso migliaia di spettatori. I fuochi si susseguono senza sosta, creando giochi di colore che sembrano raccontare una storia antica e sempre nuova. La notte di festa si conclude con il ritorno della Santa Croce alla chiesa parrocchiale dell'Apostolo Santiago, situata al confine tra i due centri di Los Realejos.

Verso il riconoscimento internazionale

Dal 2015 “Las Cruces y Fuegos de Mayo” è riconosciuto come Festival di Interesse Turistico Nazionale. Oggi Los Realejos guarda ancora più lontano, puntando a conquistare anche il titolo di Festival di Interesse Turistico Internazionale. Un riconoscimento che consacrerebbe il valore di una manifestazione capace di intrecciare tradizione, arte e spettacolo in un’esperienza unica. Una cerimonia che affonda le radici in oltre 250 anni di storia. Partecipare alle Croci e ai Fuochi di Maggio a Los Realejos significa immergersi nell’anima di un popolo, nei suoi paesaggi e nella sua visione del mondo.

Info: crucesyfuegosdemayo.com e losrealejos.es