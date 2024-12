Sci, quanto costa lo skipass: ecco dove si spende di più e di meno in Italia

Dicembre segna l'inizio ufficiale della stagione sciistica, un momento atteso con entusiasmo dagli amanti della neve. Con l’arrivo delle festività natalizie, da Natale fino all’Epifania, cresce la voglia di trascorrere giornate sulle piste, tra panorami suggestivi, aria salubre e frizzante, e sport invernali.

Poco importa che si preferiscano gli sci, lo snowboard o si abbia solo voglia di sfidarsi in gare di velocità sullo slittino. Che si tratti di una vacanza in famiglia, di un weekend con gli amici o di una pausa rigenerante, le montagne italiane offrono opzioni per ogni esigenza, sebbene i rincari si siano registrati quasi ovunque.

Con i prezzi è mediamente salita anche la qualità, con l’innovazione dei servizi offerti che, specie sull’arco alpino, dove l’economia è legata alla stagione sciistica, hanno raggiunto livelli sempre maggiori di eccellenza. Alcuni comprensori, inoltre, hanno il prezzo più alto ma offrono chilometri di piste, consentendo di compiere lunghi tratti senza dovere usare di frequente gli impianti di risalita.

Dolomiti Superski è il più grande comprensorio sciistico d'Italia (foto di Dolomiti superski)

Ecco dunque una panoramica dei principali comprensori sciistici in Italia, almeno uno per regione (anche se a farla da padrone, come sempre, è l’arco alpino, che corona il Nord Italia), con i prezzi aggiornati degli skipass per la stagione 2024/2025, dalle rinomate località alpine ai più accessibili impianti dell’Appennino, fino agli impianti sul vulcano Etna.

Nel Friuli Venezia Giulia i prezzi degli skipass giornalieri restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Nei comprensori di Sella Nevea, Tarvisio e Zoncolan, il costo è di 44 euro. Per risparmiare, l’abbonamento a cinque giorni, a 182,50 euro, garantisce una riduzione di circa il 24%, quasi come fosse un prendi 5 e paghi 4. Nel comprensorio di Nassfeld Passo Pramollo, il giornaliero è invece salito a 67 euro (+8%), mentre il 5 giorni costa 308 euro, offrendo uno sconto del 21,75%.

Sciatori sull'Adamello

In Lombardia lo skipass giornaliero varia: 55 euro a Madesimo Valchiavenna ed anche a Chiesa in Valmalenco, con prezzi a 5 giorni rispettivamente di 235 euro (-23,40%) e 226 euro (-24,33%). In Valtellina, sciare un giorno a Quattro Valli Bormio costa 59 euro, mentre il 5 giorni è 271 euro (-21,77%). A Livigno, il giornaliero è a 64,50 euro (+8%), mentre il 5 giorni è offerto a 296,80 euro (-21,73%). Nel comprensorio Adamello, i prezzi vanno da 65 euro per il giornaliero a 266 euro per il 5 giorni (-24,43%).

Sestriere, cuore della Via Lattea ski resort

A Limone, in Piemonte, lo skipass giornaliero è di 48 euro, a Bardonecchia 49 euro, con abbonamenti 5 giorni rispettivamente di 220 euro e 193,50 euro. Nel comprensorio Alagna, il giornaliero costa 53,50 euro, mentre il 5 giorni è a 256 euro. Sulla Via Lattea, il giornaliero è di 54 euro e il 5 giorni, con un rincaro del 10%, costa 243 euro.

Lo skipass di Dolomiti superski (foto di Dolomiti superski)

In Trentino-Alto Adige i prezzi sono aumentati in media del 4,2% rispetto alla scorsa stagione. A Solda all'Ortles, il giornaliero è di 58 euro, mentre in località come Carezza Val di Fassa e Valle Silver, il prezzo giornaliero è di 73 euro con un abbonamento a 5 giorni a 322 euro. 77 euro al giorno e 343 su 5 giorni in quattro diverse località trentine, Alta Badia, Alta Pusteria - Tre Cime, Plan de Corones - Kronplatz, Val Gardena. A Madonna di Campiglio, il giornaliero costa 79 euro, con un 5 giorni a 352 euro. Il comprensorio Dolomiti Superski, il più grande in Italia, consente con un unico skipass, di accedere a 450 impianti di risalita e a 12mila km di piste nel paesaggio delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Fanno parte del comprensorio Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena / Alpe di Siusi, Val di Fassa / Carezza, Arabba / Marmolada, 3 Cime, Val di Fiemme / Obereggen, San Martino di Castrozza - Passo Rolle, Rio Pusteria - Bressanone, Alpe Lusia - San Pellegrino, Civetta. Il giornaliero costa 83 euro (+9%), mentre il 5 giorni costa 369 euro. L'abbonamento al Superskirama Dolomiti Adamello Brenta, in Val di Sole, è invece di 368 euro.

La Valle d’Aosta registra un rincaro medio del 4%. Le tariffe giornaliere più basse si trovano a Champorcher (35 euro), dove il 5 giorni è a 159 euro. Seguono Pila con 55 euro ( 246,50 lo Skipass cinque giorni), La Thuile con 56 euro (255 euro) e Monterosa Ski con 59 euro e un abbonamento 5 giorni di 260. A Cervinia-Valtournenche, il giornaliero è di 61 euro, con un abbonamento di 274,50 euro. A Courmayeur Mont Blanc, il giornaliero sale a 67 euro e il 5 giorni a 295 euro, mentre a Cervinia, da cui si possono usufruire anche le piste del comprensorio di Zermatt, in Svizzera, è di 85 euro, con un abbonamento 5 giorni a 382,50 euro.

In Veneto lo skipass giornaliero costa 69 euro nell’area Tre Valli Dolomiti / Lusia - San Pellegrino, mentre il 5 giorni è a 303 euro. Ad Arabba Marmolada skipass a 73 euro (322 euro), a Cortina d’Ampezzo, dove nel 2026 si celebreranno le olimpiadi invernali Milano-Cortina il giornaliero è di 77 euro e l’abbonamento 343 euro. Il Dolomiti Superski, che si estende in Trentino e anche nel Veneto (Bellunese), e ha il giornaliero a 83 euro e il 5 giorni a 369 euro.

Scuola di sci sulle piste imbiancate del Corno alle Scale

In Emilia Romagna il comprensorio sciistico Cimone - Montecreto/​Sestola/​Le Polle, coi suoi 50 km di piste, ha lo skipass giornaliero a 52 euro, quello di Corno alle Scale - Lizzano in Belvedere (nelle province di Bologna e Modena, con i suoi 14 chilometri di piste, ha un accesso a 35 euro.

In Abruzzo lo Skipass giornaliero in alta stagione in Alto Sangro – Roccaraso/Rivisondoli è di 56 euro. Ad Ovindoli Monte Magnola è di 42 euro. A Pescasseroli è di 34 euro. Nel comprensorio sciistico Gran Sasso - Campo Imperatore skipass, vicino a L’Aquila, a 34 euro.

In altre Regioni d'ìItalia i prezzi sono in genere molto più competitivi e alla portata di tutte le tasche. Fa eccezione solo in parte la turistica Toscana dove, nel comprensorio sciistico Abetone/Val di Luce, lo skipass giornaliero è di 50 euro. In Liguria il Comprensorio sciistico Monte Bue - Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova, con 4,6 km di piste ha uno skipass di 33 euro. Nelle Marche il comprensorio Sassotetto - Santa Maria Maddalena, si trova in Provincia di Macerata, ha 11,5 km di piste e uno Skipass di 28 euro. In Molise lo Skipass giornaliero a un massimo di 45 euro a Campitello Matese.

In Sicilia l'accesso alle piste del comprensorio sciistico sull'Etna Nord/Piano Provenzana - Linguaglossa ha un costo giornaliero di 35 euro, a quelle di Nicolosi di 34 euro. Nel Lazio il comprensorio sciistico Monte Terminillo (provincia di Rieti) ha uno skipass di 34 euro, Campo Stella - Leonessa (Rieti) costa 20 euro. In Calabria nel comprensorio sciistico Gambarie d'Aspromonte, in Provincia di Reggio Calabria, lo skipass giornaliero è di 28 euro. In Basilicata il comprensorio sciistico Monte Sirino in provincia di Potenza ha un accesso giornaliero a 20 euro. In Puglia, Sardegna e in Umbria non ci sono impianti di rilievo, oppure si usa sciare sulle piste di fondo, o ancora i comprensori sono attualmente chiusi.

Dolomiti Superski (Veneto, Trentino-Alto Adige): skipass giornaliero 83 euro, 1.200 km di piste, 450 impianti di risalita.

Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige): skipass giornaliero 79 euro, 150 km di piste, 58 impianti di risalita.

Alta Badia (Trentino-Alto Adige): skipass giornaliero 77 euro, 130 km di piste, 53 impianti di risalita.

Cortina d’Ampezzo (Veneto): skipass giornaliero 77 euro, 120 km di piste, 36 impianti di risalita.

Carezza Val di Fassa (Trentino-Alto Adige): skipass giornaliero 73 euro, 41 km di piste, 13 impianti di risalita.

Nassfeld Passo Pramollo (Friuli Venezia Giulia): skipass giornaliero 67 euro, 110 km di piste, 30 impianti di risalita.

Adamello Ski (Lombardia): skipass giornaliero 65 euro, 100 km di piste, 25 impianti di risalita.

Livigno (Lombardia): skipass giornaliero 64,50 euro, 115 km di piste, 31 impianti di risalita.

Quattro Valli Bormio (Lombardia): skipass giornaliero 59 euro, 110 km di piste, 15 impianti di risalita.

Solda all'Ortles (Trentino-Alto Adige): skipass giornaliero 58 euro, 44 km di piste, 10 impianti di risalita.

Madesimo Valchiavenna (Lombardia): skipass giornaliero 55 euro, 60 km di piste, 13 impianti di risalita.

Chiesa in Valmalenco (Lombardia): skipass giornaliero 55 euro, 50 km di piste, 10 impianti di risalita.

Via Lattea (Piemonte): skipass giornaliero 54 euro, 400 km di piste, 90 impianti di risalita.

Alagna Valsesia (Piemonte): skipass giornaliero 53,50 euro, 180 km di piste, 34 impianti di risalita.

Cimone - Montecreto/Sestola/Le Polle (Emilia Romagna): skipass giornaliero 52 euro, 50 km di piste, 15 impianti di risalita.

Bardonecchia (Piemonte): skipass giornaliero 49 euro, 100 km di piste, 23 impianti di risalita.

Limone Piemonte (Piemonte): skipass giornaliero 48 euro, 80 km di piste, 17 impianti di risalita.

Sella Nevea, Tarvisio, Zoncolan (Friuli Venezia Giulia): skipass giornaliero 44 euro, circa 80 km di piste complessive, 20 impianti di risalita.

Ovindoli Monte Magnola (Abruzzo): skipass giornaliero 42 euro, 30 km di piste, 7 impianti di risalita.

Etna Nord/Piano Provenzana - Linguaglossa (Sicilia): skipass giornaliero 35 euro, 10 km di piste, 4 impianti di risalita.

Monte Terminillo (Lazio): skipass giornaliero 34 euro, 8 km di piste, 4 impianti di risalita.

Campo Imperatore - Gran Sasso (Abruzzo): skipass giornaliero 34 euro, 15 km di piste, 3 impianti di risalita.

Nicolosi (Sicilia): skipass giornaliero 34 euro, 5 km di piste, 2 impianti di risalita.

Monte Bue - Santo Stefano d'Aveto (Liguria): skipass giornaliero 33 euro, 4,6 km di piste, 2 impianti di risalita.

Sassotetto - Santa Maria Maddalena (Marche): skipass giornaliero 28 euro, 11,5 km di piste, 3 impianti di risalita.

Gambarie d'Aspromonte (Calabria): skipass giornaliero 28 euro, 10 km di piste, 4 impianti di risalita.

Monte Sirino (Basilicata): skipass giornaliero 20 euro, 5 km di piste, 3 impianti di risalita.

Fonti: Altroconsumo; piattaforma di viaggi Holidu, siti dei comprensori.