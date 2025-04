Spunta il sole di mezzanotte: ecco dove vederlo in Norvegia

Più a nord si va, più a lungo dura il sole di mezzanotte. Siamo in Norvegia, dove l’arrivo della primavera porta con sé il momento dell’appuntamento più atteso dell’anno, quello con la luce.

Alle Svalbard inizia a fine aprile e continua fino a fine agosto, mentre a Sandnessjøen il fenomeno inizia a metà giugno e dura circa due settimane. A maggio, località come Bodø, Narvik, Tromsø, Alta e Nordkapp sperimentano 24 ore di luce, che continuano fino a fine luglio, quando il sole inizia di nuovo a tramontare.

Il sole di mezzanotte non è solo un affascinante fenomeno naturale capace di stregare i turisti, dando luogo a 24 ore di luce. La luce prolungata ha infatti un impatto notevole sia sulla natura sia sulle persone, influendo sulla produzione di melatonina, l'ormone responsabile della regolazione del sonno e della stanchezza. Così molte persone al nord si sentono più energiche e sveglie durante l'estate, abbracciando lunghe giornate piene di attività all'aperto, incontri sociali e un generale senso di vivacità. Senza il solito buio che segnala l'ora di andare a letto, è facile perdere la cognizione del tempo.

Il sole di mezzanotte

Isole Svalbard

Vicino al Polo Nord si trovano le Svalbard, un arcipelago artico dove le giornate estive si allungano all'infinito. È il luogo in cui il sole di mezzanotte dura più a lungo, offrendo luce diurna ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per quasi quattro mesi. Queste isole sono tra i luoghi migliori per ammirare il sole di mezzanotte, con ghiacciai, montagne e tundre da esplorare a qualsiasi ora del giorno. Con una guida esperta, potrete fare escursioni sui ghiacciai nel cuore della notte o ammirare il paesaggio illuminato da una slitta trainata da cani. L'insediamento urbano di Longyearbyen ospita 15 ristoranti e bar, perfetti per chi cerca una serata luminosa. Il periodo migliore per visitare le Svalbard per ammirare il sole di mezzanotte è tra il 20 aprile e il 22 agosto.

Capo Nord

Capo Nord (noto anche come Nordkapp) è spesso considerato il luogo in cui si può raggiungere il confine d'Europa. Le sue ripide scogliere sono iconiche durante il sole di mezzanotte, soprattutto con la pittoresca Kirkeporten, una formazione rocciosa naturale a forma di arco.

Nelle vicinanze si trova Skarsvåg, il villaggio di pescatori più settentrionale del mondo, che conta appena 60 abitanti. Ancora più a nord si trova Knivskjellodden, una popolare meta escursionistica. Il periodo migliore per visitare Capo Nord e ammirare il sole di mezzanotte è tra il 12 maggio e il 31 luglio.

Il sole di mezzanotte

Varanger

Nel lontano nord-est della Norvegia si trova Varangerhalvøya , un aspro paesaggio artico di tundre e montagne brulle, ricco di storia. Sulla sponda settentrionale del fiordo di Varanger, si trova Ekkerøy, un tradizionale villaggio di pescatori soprannominato la "Riviera dell'Artico". Ekkerøy offre ampie vedute sul paesaggio sotto il sole di mezzanotte, con lunghe spiagge e un sentiero per gli amanti degli uccelli che conduce a una delle scogliere più grandi d'Europa dedicate all'osservazione degli uccelli. Il periodo migliore per ammirare il sole di mezzanotte qui è tra il 17 maggio e il 28 luglio.

Vesterålen

Le Vesterålen offrono una delle migliori viste sull'oceano del sole di mezzanotte. Sulla "yttersia", che significa "l'esterno" delle Vesterålen, si trova Hovden. Questo remoto villaggio di pescatori è una perla dell'arcipelago. Con le sue case colorate, l'aria salmastra e le rastrelliere per i pescatori, la spiaggia di Hovden è la destinazione perfetta per godersi il sole di mezzanotte con vista sul mare aperto: meglio tra il 22 maggio e il 21 luglio.

Narvik

Narvik offre ottimi punti panoramici per ammirare il sole di mezzanotte. Uno di questi è Hundholmen, un antico insediamento minerario con solo sei residenti permanenti. Hundholmen offre case dalle forme uniche con una pittoresca area costiera, perfetta per una passeggiata fotografica e per ammirare il sole di mezzanotte sui fiordi dalla stazione superiore della funivia di Narvik tra il 26 maggio e il 17 luglio.

Diverse le esprienze che rendono ancora più magico un viaggio al Nord. A Vardø, gli architetti locali hanno progettato speciali rifugi per uccelli che permettono agli appassionati di osservare la fauna selvatica in tutta tranquillità, senza essere visti o disturbare gli uccelli. Questi rifugi offrono anche ottimi punti di osservazione per la fotografia, con il sole di mezzanotte che dipinge lo sfondo di colori infuocati. E poi c’è l’oceano: si può prendere una barca e l'attrezzatura da pesca o unirsi a un'escursione guidata per una sessione di pesca notturna sotto le luci soffuse. E le Vesterålen offrono un'avventura marina diversa con i safari alle balene da Andenes o Stø.

Una delle attività più popolari per ammirare il sole di mezzanotte nella Norvegia settentrionale è il kayak. Ad Harstad si può partecipare a un tour guidato in kayak di 4 ore, dove una guida esperta vi porterà nei punti migliori per ammirare la fauna selvatica, ammirare viste pittoresche del sole di mezzanotte e immergervi nell'atmosfera da spiaggia a tarda notte.

Info: nordnorge.com