Sci, la top 10 delle località più belle secondo gli sciatori

Livigno è la regina delle nevi. Secondo questa ricerca, infatti, con un volume di ricerche totali della località registrato in soli tre mesi della stagione sciistica passata, ossia tra dicembre 2023 e febbraio 2024, che si avvicina al mezzo milione, non teme la concorrenza altrui. La pur celebre Cortina d'Ampezzo ad esempio, che infatti è al secondo posto, ha ‘solo’ circa 370.000 ricerche, e l'intera Val Gardena ne ha solo circa la metà.

Livigno, che si trova in Lombardia, in provincia di Sondrio, oltre ad essere stata nominata la migliore stazione sciistica in Italia, si è aggiudicata anche il titolo di stazione sciistica più Instagrammabile in Italia, con ben 782.801 post su Instagram.

La classifica delle località sciistiche più popolari per la stagione invernale 2023-2024 effettuata dalla piattaforma liguistica Preply, si basa però anche su una serie di altri dati che, oltre al volume di ricerche online, comprendono il numero di hashtag su Instagram, le immagini professionali presenti su Shutterstock, una delle piattaforme che forniscono immagini, le recensioni degli utenti, il prezzo dello skipass stagionale e le nevicate medie nei mesi invernali. Ecco un'analisi dettagliata delle prime dieci destinazioni. La cuorisità: dal momento che Preply è una piattaforma in cui è possibile imparare o insegnare lingue, non poteva mancare anche una ricerca sui nomi delle località che lasciano i visitatori senza parole analizzando la frequenza con cui le persone cercano la loro pronuncia online. A questo proposito Courmayeur si classifica come la stazione sciistica pronunciata peggio in Italia, con 11.000 ascolti per la pronuncia.

Le splendide piste di sci a Livigno, dove si svolgono anche molti campionati

Livigno si posiziona al primo posto con 450.000 ricerche globali registrate tra dicembre 2023 e febbraio 2024. La località, situata in Valtellina, è nota per i suoi 115 chilometri di piste e i 31 impianti di risalita, che attraggono sciatori da tutto il mondo. Su Instagram, gli hashtag legati a Livigno superano i 782.000, mentre su Shutterstock sono presenti 3.504 immagini professionali. Le recensioni dei visitatori danno una valutazione media di 3,9 su 5. Lo skipass stagionale costa 910 euro, e le nevicate medie nei mesi invernali sono di 68 centimetri.

Pista da sci a Cortina

Con 368.000 ricerche globali, Cortina, situata nelle Dolomiti bellunesi, si classifica seconda. Il comprensorio offre 120 chilometri di piste servite da 36 impianti di risalita. Gli hashtag su Instagram dedicati a Cortina ammontano a 482.949, mentre le immagini professionali su Shutterstock sono 3.338. La valutazione media è di 4,0 su 5. Lo skipass stagionale ha un prezzo di 990 euro, e le nevicate medie raggiungono i 64,67 centimetri.

La Val Gardena occupa la terza posizione con 165.000 ricerche globali. Situata nelle Dolomiti, la località offre 175 chilometri di piste e 79 impianti di risalita. Gli hashtag su Instagram superano i 486.000, mentre Shutterstock ospita 3.912 immagini professionali. Le recensioni dei visitatori attribuiscono una valutazione media di 4,1 su 5. Lo skipass stagionale costa 800 euro, con nevicate medie di 69,33 centimetri.

Madonna di Campiglio si classifica quarta con 368.000 ricerche. Situata nel cuore delle Dolomiti di Brenta, dispone di 150 chilometri di piste e 61 impianti di risalita. Su Instagram gli hashtag superano i 434.000, mentre sono 2.018 le immagini professionali sulla piattaforma presa in esame. La valutazione media è di 4,2 su 5. Il prezzo dello skipass stagionale è di 870 euro, e le nevicate medie sono di 65,33 centimetri.

Sciate sulle nevi di Canazei

Con 165.000 ricerche globali, Canazei si posiziona al quinto posto. Parte del circuito Dolomiti Superski, la località offre 120 chilometri di piste e 46 impianti di risalita. Gli hashtag su Instagram sono 193.864, mentre vanta 2.423 immagini professionali su Shutterstock. La valutazione media è di 4,1 su 5. Lo skipass stagionale costa 525 euro, con nevicate medie di 47,33 centimetri.

Sugli sci a Cervinia

Al sesto posto si trova Cervinia con 201.000 ricerche globali. La località, situata ai piedi del Monte Cervino, dispone di 150 chilometri di piste e 19 impianti di risalita, collegati al comprensorio svizzero di Zermatt. Gli hashtag su Instagram sono 313.833, mentre le immagini su Shutterstock ammontano a 1.769. La valutazione media è di 3,8 su 5. Il costo dello skipass stagionale è di 1.154,5 euro, e le nevicate medie sono di 86,33 centimetri.

Sci a Bormio

Bormio si classifica settima con 246.000 ricerche globali. Situata in Alta Valtellina, offre 50 chilometri di piste e 14 impianti di risalita. Su Instagram gli hashtag dedicati sono 396.870, mentre le immagini professionali su Shutterstock sono 2.163. La valutazione media è di 3,6 su 5. Lo skipass stagionale costa 910 euro, con nevicate medie di 48 centimetri.

Con 201.000 ricerche globali, Alta Badia si posiziona ottava. Situata in Sud Tirolo, offre 130 chilometri di piste e 53 impianti di risalita. Gli hashtag su Instagram ammontano a 364.727, mentre su Shutterstock sono presenti 11 immagini professionali. La valutazione media è di 4,1 su 5. Lo skipass stagionale costa 645 euro, con nevicate medie di 55,67 centimetri.

Courmayeur è nona con 301.000 ricerche globali. La località, situata ai piedi del Monte Bianco, dispone di 100 chilometri di piste e 18 impianti di risalita. Su Instagram gli hashtag sono 441.950, mentre Shutterstock ospita 1.960 immagini professionali. La valutazione media è di 3,7 su 5. Il costo dello skipass stagionale è di 1.723 euro, e le nevicate medie sono di 71,67 centimetri.

Chiude la classifica Arabba con 60.500 ricerche globali. Situata nelle Dolomiti venete, è una delle porte d’accesso al Sellaronda e offre 62 chilometri di piste e 27 impianti di risalita. Gli hashtag su Instagram sono 51.007, mentre su Shutterstock si trovano 821 immagini professionali. La valutazione media è di 3,6 su 5. Lo skipass stagionale costa 580 euro, con nevicate medie di 95 centimetri.