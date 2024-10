Cervino Ski Paradise, via alla stagione 2024/2025: sconti e novità

La prima neve in quota è arrivata già a metà settembre. E parte sotto la neve la stagione sciistica 2024-2025 del comprensorio Cervino Ski Paradise a Cervinia che per prima apre su tutte le altre località in Italia. Al via dal 26 ottobre ci si aspetta una lunga stagione che terrà sugli sci gli appassionati di montagna fino al 7 settembre 2025: 11 mesi ininterrotti di discese, attività sulla neve, escursioni passeggiate e piste mozzafiato.

Con oltre 350 chilometri di piste che collegano Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt raggiungibile con gli sci ai piedi, questo comprensorio italo-svizzero tra i più grandi al mondo rappresenta una delle destinazioni più ambite dagli sciatori di ogni latitudine, con paesaggi spettacolari, servizi all’avanguardia e attività per tutti gli appassionati di sport invernali. Non mancano le novità.

Il Matterhorn Alpine Crossing

Cervino Ski Paradise, Valtournenche (AO), Valtournenche ski resort. Photo credit: Gianluca Gobbi

Per il secondo anno consecutivo, Cervino Ski Paradise sarà accessibile senza interruzioni, garantendo a sciatori e snowboarder una “stagione infinita”. Una novità assoluta nel panorama europeo, che assicura discese sia nei periodi invernali sia estivi, con temperature e condizioni che permettono di sciare in ogni stagione grazie all’altitudine elevata e all’esposizione. Oltre alle discese, il comprensorio offre un ampio ventaglio di attività: dalle escursioni ad alta quota fino al trekking, passando per esperienze esclusive di alpinismo e scoperta della natura circostante.

Tra tutte le attività, il Matterhorn Alpine Crossing, che collega Zermatt e il Piccolo Cervino è imperdibile. Questo percorso permette agli escursionisti di spostarsi tra Italia e Svizzera, attraversando un ambiente montano unico con viste panoramiche sulla “Piramide” del Cervino, un luogo iconico per l’alpinismo.

Skipass scontati per under 24 e under 16

Cervino Ski Paradise, Valtournenche (AO), Valtournenche ski resort. Photo credit: Gianluca Gobbi

Sciare nella stagione 2024-25 nel comprensorio Cervino Ski Paradise è più conveniente per le famiglie e i giovani con una riduzione del 20% sui costi dello skipass per i ragazzi sotto i 24 anni (tariffa Young), e del 30% per i minori di 16 anni (tariffa Junior). La novità che riguarda anche le stazioni sciistiche di Torgnon e Chamois (aperture previste per fine novembre-inizio dicembre). Per le famiglie, torna la super promozione «Magic Skipass»: sei giornate di sci più un’ora col maestro nei piccoli comprensori e una notte gratis in albergo per due minorenni a soli 100 euro.

La nuova seggiovia Goillet: dai 2.692 ai 3.093 metri in 5 minuti

Una delle più importanti novità della stagione è la nuova seggiovia Goillet, situata in uno dei punti di collegamento più strategici. La seggiovia a sei posti, ad ammorsamento automatico, è stata progettata per ottimizzare sia i tempi di percorrenza sia il comfort dei passeggeri: schienali riscaldati, cupole trasparenti per la protezione dai venti freddi e poggiapiedi singoli sono solo alcuni dei dettagli pensati per garantire una risalita confortevole. Questo nuovo impianto permette di trasportare sciatori e snowboarder dai 2.692 ai 3.093 metri in soli cinque minuti, la metà del tempo richiesto dal precedente impianto, con una portata massima di 2.400 persone all’ora. La nuova Goillet, inotre, è dotata di un sistema EcoDrive, che consente di regolare la velocità in base al numero di passeggeri in attesa, migliorando l’efficienza e riducendo il consumo energetico fino al 20%. L’integrazione del DirectDrive garantisce una riduzione del rumore e un minor utilizzo di lubrificanti, aumentando la sostenibilità ambientale dell’impianto.

Coppa del Mondo di snowboard cross

Cervino Ski Paradise, Valtournenche (AO), Valtournenche ski resort. Photo credit: Gianluca Gobbi

Cervinia ospiterà inoltre uno degli eventi più attesi della stagione: la Coppa del Mondo di snowboard cross, che quest’anno aprirà il circuito internazionale ai piedi della Gran Becca, con una gara maschile e una femminile fissate per sabato 14 dicembre. Un evento spettacolare che vede i migliori snowboarder sfidarsi in una gara caratterizzata da salti, curve paraboliche e sorpassi in passaggi stretti, portando in Valtournenche l’adrenalina del grande snowboard. Oltre alla Coppa del Mondo, Cervino Ski Paradise offre un calendario ricco di eventi e attività tematiche per tutto il periodo invernale, tra cui ciaspolate guidate, escursioni in motoslitta, cene in rifugi di alta quota e serate di osservazione delle stelle, perfette per appassionati e famiglie che desiderano vivere la montagna anche al di là delle piste.