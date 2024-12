Courmayeur Monte Bianco: tutte le avventure invernali dall'Heliski alla cucina gourmet a 3.500 metri

Courmayeur è un gioiello alpino incastonato ai piedi del Monte Bianco, il tetto d’Europa, e circondato da valli di rara bellezza che offrono esperienze naturalistiche impareggiabili. La Val Ferret è un rifugio perfetto per chi cerca quiete e relax immerso nella natura incontaminata, con panorami che si estendono fino alla catena del Monte Bianco e sentieri ideali per escursioni tutto l’anno.

In inverno, la valle si trasforma in un paradiso per lo sci di fondo, con piste perfettamente tracciate lungo il fondovalle. La Val Veny, altrettanto suggestiva, offre scorci spettacolari sui ghiacciai e cime vertiginose, ideali per attività alpinistiche e sport invernali. Luogo paradisiaco per gli amanti dell’outdoor, è perfetto anche per chi desidera vivere la montagna nella sua essenza più autentica. Nella stagione invernale Corumayeur Mont blanc, in Valle d'Aosta, offre ogni comodità e serizio per i turisti di ogni età. Tra le novità Heliski, l'elicottero che porta gli sciatori in cima per poi scendere lungo un fuoripista accompagnati da un istruttore. Per la prima volta in via sperimentale arriva la navetta Next, a chiamata, per evitare l'uso delle auto.

Non mancano, naturalmente, l'enogastronomia, con la possibilità di pranzare a 3.500 metri, e le terme, dove rigenerare il corpo. Ecco dunque tutte le attività offerte da Courmayeur Monte Bianco, outdoor, indoor, sulla neve, per grandi e piccoli, l'offerta gastronomica, le terme, e le innovazioni tecnologiche nel trasporto pubblico.

Photo credit: Courtesy of Courmayeur Mont Blanc



Leggi anche: Sci, quanto costa lo skipass: ecco dove si spende di più e di meno in Italia

Leggi anche: Skiarea Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone: da Mikaela Shiffrin alle Scie di passione