Skiarea Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone: da Mikaela Shiffrin alle Scie di passione

È stata negli anni scorsi pista di allenamento della pluricampionessa olimpica americana Mikaela Shiffrin e in questo mese di dicembre ospiterà la Nazionale maschile statunitense di Coppa del mondo di sci alpino, che ha scelto proprio Folgaria come base europea per i suoi allenamenti.

Mikaela Shiffrin

La Skiarea Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, uno tra i comprensori sciistici più estesi del Trentino che l'anno scorso ha accolto 500.000 sciatori di cui il 55% provenienti dall'estero, si distingue anche da quasi 15 anni come centro di eccellenza - fra i primi in Italia – specializzato nell'insegnamento dello sci a persone con disabilità fisiche e cognitive.

Scie di passione

Motivo di orgoglio della Skiarea è, infatti, la Scuola Scie di Passione, completamente accessibile anche ai disabili, con sede a Passo Coe: “Grazie all’esperienza di oltre 20 maestri, Scie di Passione – i cui servizi sono rivolti anche a normodotati - ha sviluppato un approccio didattico inclusivo, mettendo a disposizione attrezzature e ausili specializzati, che permettono a tutti di vivere l’emozione dello sci e della montagna”, afferma il Direttore Tecnico della scuola, Stefano Carbone. La scuola è un punto di riferimento per chi cerca non solo un insegnamento tecnico, ma un'esperienza emozionante, sicura e accessibile. Gli ospiti possono viverla in autonomia, grazie al supporto dei professionisti, o condividerla con amici e familiari in un ambiente accogliente e inclusivo. “Ogni anno dedichiamo oltre 14.000 ore di lezioni a bambini e adulti, adattando i nostri corsi alle diverse esigenze per chiunque desideri vivere l’emozione della montagna. Che si tratti di corsi di 5-10 giorni o lezioni giornaliere, i preziosi feedback dei nostri ospiti ci permettono di migliorare costantemente l’esperienza offerta, rendendola accessibile e inclusiva per tutti. In particolare, per gli ospiti con disabilità, offriamo un contatto personalizzato one-to-one prima delle lezioni, per organizzare ogni dettaglio e garantire un’esperienza su misura”.

Skiaree di Folgaria e Lavarone: 100 chilometri di piste

Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, aperta tutti i giorni dal 6 dicembre 2024, accoglie fino a marzo 2025 tutti coloro che desiderano praticare sci alpino, sci di fondo e snowboard, fino alle opzioni più avventurose come il free-ride. Le skiaree di Folgaria & Lavarone con oltre 10 differenti punti di accesso alle piste, offrono più di 100 km di piste per ogni livello di difficoltà, dalle 5 piste nere per i più esperti, alle 25 piste rosse per chi è già ad un buon livello e 54 blu per chi è alle prime armi. Dotata di innevamento artificiale grazie ai suoi 380 generatori di neve, la Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria&Lavarone dispone di 4 scuole di sci e oltre 200 maestri altamente qualificati, pronti a offrire lezioni personalizzate.

Ciaspole, slittini e fat-bike

Facilmente raggiungibile dall’Autostrada del Brennero (uscite Rovereto Nord o Trento) o dall’ Autostrada Valdastico (uscita Piovene Rocchette), l’offerta di Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone non si limita alle piste da sci ma offre anche esperienze sulla neve anche con ciaspole, fat-bike (le biciclette elettriche con gomme da neve) o con discese in slittino dedicate ai più piccoli. La zona vanta circa 40 hotel e numerose strutture ricettive, molte delle quali con piscine, centri benessere, spazi dedicati ai bambini e attività di animazione per tutta la famiglia.